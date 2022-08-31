روسيا: عبور السفن الأمريكية عبر مضيق تايوان استفزاز جديد

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - إن "مرور سفينتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان يوم 28 أغسطس بمثابة استفزاز جديد، كحلقة من سلسلة الاستفزازات التى تهدف إلى المواجهة مع بكين، ووضع ضغوط إضافية عليها، وزعزعة استقرار الوضع ككل".

وكانت الأوضاع حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى جزيرة تايوان قد تصاعدت، وأدانت الصين الزيارة، استنادا إلى مبدأ "الصين الواحدة"، واعتبرت الخطوة بمثابة دعم أمريكى للنزعات الانفصالية فى تايوان، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.