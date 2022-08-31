المجر توقع اتفاقا مع «غازبروم» للحصول على إمدادات غاز إضافية

جدة - نرمين السيد - وكان وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، قد أكد فى وقت سابق، أهمية روسيا لبلاده كمورد للغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن المجر دولة ليس لها منفذ على البحر، لذلك لا يمكنها الاعتماد إلا على الغاز الطبيعى القادم عبر خطوط الأنابيب.
وفى 21 يوليو الماضى، أعربت المجر عن رغبتها فى شراء كميات إضافة من الغاز الطبيعى من روسيا، وحينها صرح وزير خارجية المجر من موسكو بأن بلاده قررت شراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الإضافى.
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