السفارة الاردنية في مصر تتابع .. صفحة اليوتيوبر الاردني احمد الخليلي تعلن وفاته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:03 مساءً - دوت الخليج:- اعلنت صفحة البلوجر الاردني احمد الخليلي على انستغرام وفاته خلال رحلة في مصر . ونشرت الصفحة صورة ونعي للمشهور الخليلي . وبدورها قالت السفارة الأردنية في العاصمة المصرية القاهرة، إنها تتابع ما يتردد من أنباء متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي. وبينت انها ستتواصل من الجهات المصرية للتأكد من صحة الانباء الواردة .

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