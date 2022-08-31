جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف، فى تصريحات أوردتها وكالة "فرنس برس" الفرنسية، أن العقوبات الأوروبية هى سبب وقف تدفقات الغاز عبر خط "نورد ستريم 1". يشار إلى أنه منذ 27 يوليو، تم استخدام نورد ستريم، الذى يتم من خلاله إمداد الغاز من روسيا إلى أوروبا، بحوالى 20% من طاقته القصوى بسبب توقف اثنين من توربينات الغاز حيث تم إرسال أحدها إلى كندا لإصلاحه، لكن بسبب العقوبات التى فرضتها اوتاوا ضد موسكو، رفضت الشركة المصنعة فى البداية إعادة المعدات التى تم إصلاحها إلى ألمانيا، ولكن بعد إلحاح من الجانب الألمانى، قررت إعادة التوربين. وفى 25 يوليو، أعلنت شركة غازبروم الإغلاق القسرى لمحرك توربينى آخر بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية وبالتالى، يبقى توربين واحد فقط فى حالة تشغيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: متمسكون بالتزاماتنا حول توريد الغاز.. لكن العقوبات تمنع ذلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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