مستوطنون يقتحمون الأقصى بطريقة استفزازية

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومى الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه.