وقالت "يمكن أن يكون وقف قصف محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا قرارا صحيحا... يمكن لأى طفل أن يخبرك بذلك... ولجعل المنشأة آمنة، من الضرورى التوقف عن قصفها، ومن الغريب ألا يفعل الكبار ذلك أفهم هذا. تقع محطة الطاقة النووية هذه فى قلب أوروبا. وإن التظاهر بأن لا أحد يفهم مجموعة المشاكل برمتها هو لعبة خطيرة للغاية".
وشددت المتحدثة على أن نظام كييف الخارج عن السيطرة ذهب إلى حد استخدام المحطة النووية كأداة للابتزاز، متابعة "لكن، ربما، على وجه التحديد بسبب وجود تفاهم بين الاتحاد الأوروبى على أنهم لا يستطيعون فعل أى شيء- وأن نظام كييف يخضع لسيطرة واشنطن فقط فى حين أن بروكسل هى أيضا أداة غير مباشرة فى الألعاب الأمريكية- ربما هذا هو السبب وراء تشتيتهم انتباه مواطنيهم بفرض عقوبات لا نهاية لها ضد روسيا".
وأضافت زاخاروفا "آمل بصدق أن يكون فى أعماق بيروقراطية بروكسل، أنهم يفكرون بجدية فى الوضع"، قائلة "من ناحية، ليس لدى رغبة فى زرع الذعر، لكن هذا الإحساس بعدم النشاط من جانب القوى الأوروبية الرائدة بشأن هذه القضية، والتى اعتبرتها دائما على أنها بالغة الأهمية، يثير شعورى بالذعر بعبارة ملطفة، وأن العديد من الدول الأوروبية قد تخلت منذ بعض الوقت عن الطاقة النووية على وجه التحديد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة".
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