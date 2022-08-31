العالم اليوم - أمير عسير يوجه بتشكيل لجنة بشأن فيديوهات "حادثة خميس مشيط"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 01:18 مساءً - وجّه أمير منطقة عسير في المملكة العربية السعودية تركي بن طلال بن عبد العزيز، الأربعاء، بتشكيل لجنة للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور، تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه "إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة".

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أنه "سيتم التحقيق مع كافة الأطراف، وإحالة القضية لجهة الاختصاص".