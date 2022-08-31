العالم اليوم - "اس تي سي" السعودية ترفع رأسمالها بـ 8 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 01:18 مساءً - وافق مساهمو شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، مما يجعلها أكبر زيادة في رأس مال شركة سعودية مدرجة في السوق.

وبحسب بيان من الشركة للبورصة السعودية، اليوم الأربعاء، فإن زيادة رأس المال ستتم عبر توزيع أسهم مجانية لمساهمي الشركة، بواقع 1.5 سهم جديد لكل سهم، وسيتم تمويلها من خلال رسملة 30 مليار ريال من الأرباح المرحلة.

وقالت "اس تي سي" إن رأسمالها بعد الزيادة سيرتفع بنسبة 150 بالمئة إلى 50 مليار ريال بدلا من 20 مليار ريال.

وأضافت أن زيادة رأس المال تهدف إلى دعم استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع والنمو، وزيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام الفرص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية والمنطقة.

تأسست شركة "اس تي سي" عام 1998 وهي مدرجة في البورصة السعودية وتعمل في إنشاء، إدارة، تشغيل، وصيانة شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتنقلة، وتستثمر في شركات اتصالات ببلاد أخرى منها: البحرين، والكويت، بحسب بيانات الشركة على موقع البورصة.