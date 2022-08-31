العالم اليوم - النفط يتجه لتسجيل أطول موجة خسائر شهرية منذ مارس 2020

انتم الان تتابعون خبر النفط يتجه لتسجيل أطول موجة خسائر شهرية منذ مارس 2020 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 01:18 مساءً - واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الأربعاء، مع قلق المستثمرين إزاء ضعف الاقتصاد العالمي، والاحتمال بأن ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة، وزيادة القيود للحد من تفشي فيروس كورونا في الصين.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس الأميركي بنحو 2.58 دولار، أو بنسبة 2.82 بالمئة، ليصل إلى 89.06 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض بنحو 5.37 دولار في الجلسة السابقة بسبب مخاوف الركود.

وتراجعت كذلك العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، المقرر أن ينقضي أجلها اليوم، بنحو 3.56 دولار، ليصل إلى عند 95.75 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بواقع 5.78 دولار أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة تسليم نوفمبر بنحو 2.70 دولار، أو بنسبة 2.76 بالمئة، لتصل إلى 95.14 دولار للبرميل.

وعلى أساس شهري، فقد تكبدت أسعار النفط خسائر للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس، إذ تراجعت أسعار خام برنت بنحو 9 بالمئة، وهبط الخام الأميركي بنحو 7 بالمئة، في أكبر سلسلة شهرية من الخسائر منذ شهر مارس 2020.

وقال تاماس فارجا، المحلل في "بي.في.إم أويل أسوشيتس"، إن أحدث دلائل على تعثر النمو هي انكماش نشاط المصانع الصينية في أغسطس وتوسع قطاع الخدمات في البلاد بوتيرة أقل من المتوقع.

ويعتقد فارجا بأن كلا من مجلس الاحتياطي والبنك المركزي الأوروبي سيرفعان معدلات الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل، ربما بنسبة تصل إلى 0.75 بالمئة، وكل ذلك يجعل المستثمرين في الأسهم يسعون للخروج. وتحذو أسعار النفط الحذو نفسه في الوقت الحالي على الأقل".