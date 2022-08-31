العالم اليوم - بوتن ينعى غورباتشوف.. ويتحدث عن تأثيره على العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 01:18 مساءً - أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، بميخائيل غورباتشوف، مؤكدا أنه كان له "تأثير كبير على تاريخ العالم".

وقال بوتن في برقية تعزية نشرها الكرملين: "ميخائيل غورباتشوف سياسي ورجل دولة كان له تأثير كبير على تطور تاريخ العالم". وأضاف أنه "قاد بلادنا خلال فترة من التغييرات المعقدة والمؤثرة وتحديات سياسية كبيرة خارجية واقتصادية واجتماعية". وأكد أن غورباتشوف "أدرك جيدا أن الإصلاحات ضرورية وجهد لاقتراح حلوله الخاصة للمشاكل الداهمة". وحكم غورباتشوف روسيا من 1985 إلى 1991 وشهدت نهاية حكمه بدء تفكك الاتحاد السوفيتي. آخر زعماء الاتحاد السوفيتي ولد ميخائيل غورباتشوف في 2 مارس 1931، لسيرغي أندرييفيتش غورباتشوف وماريا بانتلييفنا غورباتشوفا.

كان والده يعمل في جمع المحاصيل إضافة لكونه أحد المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية وأمه كانت عاملة أيضا.

وصل غورباتشوف إلى السلطة عام 1985، وبين 1990 و1991 تولى منصب رئيس الاتحاد السوفيتي قبل أن يضطر في النهاية إلى الاستقالة.

كان غورباتشوف آخر من حكم الاتحاد السوفيتي قبل انهياره عام 1991، إلا أنه أنهى الحرب الباردة بين الشرق والغرب وفاز بجائزة نوبل للسلام عام 1990.

أبرم غورباتشوف اتفاقات مع الولايات المتحدة للحد من الأسلحة، وأقام شراكات مع القوى الغربية لإزالة الستار الحديدي الذي قسم أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

عندما اجتاحت الاحتجاجات دول الكتلة السوفيتية في أوروبا الشرقية الشيوعية عام 1989، أحجم عن استخدام القوة عكس قادة الكرملين السابقين الذين أرسلوا الدبابات لسحق احتجاج في هنغاريا عام 1956 وتشيكوسلوفاكيا عام 1968.

الاحتجاجات غذت التطلعات بالحكم الذاتي في 15 جمهورية من الاتحاد السوفيتي، الذي تفكك خلال العامين التاليين بطريقة عمتها الفوضى، وحاول غورباتشوف الحيلولة دون هذا الانهيار، لكن جهوده باءت بالفشل.

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