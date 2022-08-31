الملك يشيد بمبادرة الحكومة العراقية للتهدئة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 أغسطس 2022 01:05 مساءً - دوت الخليج :- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني دعم الأردن الكامل للعراق الشقيق في الحفاظ على أمنه واستقراره، ووحدة شعبه العزيز.

وشدد جلالته، خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، على أن أمن العراق واستقراره جزء أساسي من أمن المنطقة واستقرارها.

كما شدد جلالته، خلال الاتصالين، على ضرورة تجاوز الظروف الحالية عبر الحوار وتغليب المصلحة الوطنية للمضي قدما في مسيرة التقدم والازدهار والاستقرار.

ووفق بيان لرئاسة الوزراء العراقية، فقد أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بمبادرة الحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي ودورها وإجراءاتها في التهدئة.

وخلال اتصال هاتفي أجراه جلالته لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، جرى التطرق إلى جهود الحكومة العراقية في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العراقية.

وعبر الملك عن تضامن الأردن مع الشعب العراقي الشقيق، مشيداً بدور الحكومة العراقية وإجراءاتها في التهدئة، ولاسيما مبادرة رئيس الوزراء العراقي للوصول إلى حلول تضمن أمن العراق واستقراره.

من جانبه، ثمن الكاظمي وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه في الأحداث الأخيرة، وأبدى امتنانه للملك، مجدداً التأكيد على أهمية تطوير العلاقات بين الأردن والعراق بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.