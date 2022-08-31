نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 وظائف وزارة الدفاع talents.msd.med.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 أصبح محل بحث كبير الآن، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل على عدد كبير من الوظائف للجنسين رجال ونساء. للعمل في المنشآت التابعة لها في جميع مناطق المملكة وفق الشروط والضوابط الموضوعة لاختيار أفضل المتقدمين، ويصل إجمالي عدد الوظائف المطلوبة إلى (3569) وظيفة في مختلف التخصصات والتي سوف نوضحها لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني بالتفصيل.

تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن فتح باب التقديم في وظائف وزارة الدفاع الصحية 1444. وعلى من يرغب في التسجيل قراءة الشروط جيداً قبل الشروع في التسجيل. مع ضرورة تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية بدقة ودون أخطاء ورفع جميع المستندات المطلوبة والتسجيل في الموعد المحدد عبر بوابة القبول الموحد للخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الدفاع للخدمات الصحية 1444

جميع التخصصات الطبية.

التمريض جميع التخصصات.

الخدمات الطبية المساعدة جميع التخصصات.

صحة عامة.

إدارة مستشفيات.

تعليم صحي.

طيارين.

صيانة الطائرات.

أماكن العمل في الوظائف الصحية بالقوات المسلحة

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض. مستشفيات القوات المسلحة بالخرج. مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران. مستشفى القوات المسلحة بالجبيل. مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة. مستشفى القوات المسلحة بالجنوب. مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب. مستشفى القوات المسلحة بالقصيم. مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران. مستشفى القوات المسلحة بالشمالية. مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة. مستشفى القوات المسلحة بجازان. مستشفى القوات المسلحة بشرورة. الإخلاء الطبي الجوي. مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر. كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية. مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية. مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف. مستشفى القوات المسلحة بنجران.

موعد التسجيل في وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

التقديم متاح الآن الأربعاء الموافق 31\08\2022 ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30\09\2022.

رابط بوابة القبول الموحد للخدمات الطبية بالقوات المسلحة

التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للخدمات الطبية يكون بطريقة إلكترونية وذلك من خلال بوابة القبول الموحد talents.msd.med.sa. عن طريق تحديد الوظيفة حسب المؤهل والشروط وبعد ذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة. ثم رفع جميع المستندات والضغط على زر تقديم الطلب.