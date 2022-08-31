نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حساب المواطن جديد بعد صدور نتائج الأهلية للدورة 58 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد التعديلات التي تمت إقتصاديًا أصبح وجود أسر غير قادرة على مواكبة التغيرات أمرًا منتشرًا؛ مما جعل الحكومة السعودية توكل وزارة التنمية الاجتماعية لعمل حساب للمواطن يساعد في استمرارية المعيشة ومواكبة التغيرا؛ لذلك يبحث الكثيرين عن طرق تسجيل حساب المواطن، وهذا ما نعرضه لكم من خلال موقعنا للاستفادة منه.

تسجيل حساب المواطن

من أجل ضمان الحصول على حساب المواطن فعليك التعرف على أهم الشروط، والمستندات الواجب توافرها للتسجيل، وتتمثل الشروط فيما يلي:

عمر المتقدم الذي يود التسجيل في حساب المواطن بدءًا من ثمانية عشر عام فيما أعلى.

أن يكون المسجل في حساب المواطن سعوديًا، وليس أي جنسية أخرى.

استمرار المعيشة داخل بلدان المملكة لمدة لا تقل عن التسعين يومًا.

تسجيل المواطن الذي يود التسجيل في الحساب في أحد مكاتب الحكومة بالمملكة.

ألا يكون دخل المتقدم على التسجيل كبيرًا.

عدم القدرة على امتلاك أي ممتلكات مالية أو مادية بمبالغ عالية.

المستندات المطلوبة لحساب المواطن

لا بد من توافر عدد من المستندات، والتي من أهمها ما يلي:

الهوية الوطنية للمتقدم ونسخة منها.

الرقم الخاص بحساب الآيبان.

مستند لإثبات الدخل الخاص بالمتقدم.

صورة من البطاقة العائلية للشخص مثبت بها أفراد الأسرة.

مستندات إثبات الحالة الاجتماعية للمتقدم.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

يمكنك التسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع النقاط التالية:

عليك الولوج إلى موقع حساب المواطن عبر بوابة حساب المواطن.

قم بعمل حساب خاص بك على الموقع من خلال النقر على كلمة تسجيل دخول فرد جديد.

اكتب المعلومات التي يحتاجها الموقع للتسجيل بشكل صحيح.

ستصلك رسالة بها كلمة سر مؤقتة فقم بتدوينها.

عليك تغيير كلمة السر كما تشاء.

تأكد من أنك توافق على كافة الشروط المعروضة.

اكتب باقي بياناتك المطلوبة.

انقر على إرسال وانتظر الموافقة.

في نهاية مقال تسجيل حساب المواطن فقد عرضنا عليكم أهم الشروط الواجب الالتزام بها للتسجيل، كما عرضنا المستندات المطلوب، وأخيرًا قمنا بعرض أهم الخطوات التي عليك القيام بها من أجل التسجيل بشكل صحيح، فعليك الإلتزام والتقديم في الوقت المناسب.