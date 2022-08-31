كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن برقم الهوية ca.gov.sa وشروط استحقاق الدعم 1444

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن برقم الهوية 1444، منذ أن تم فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن لضم عدد من الأسر السعودية المحتاجة للدعم وهناك الكثيرين الذين يقومون بالتسجيل للحصول على الدعم، وقد وضح برنامج حساب المواطن أن دراسة الطلب قد تستغرق لمدة 15 يوم ويتم عرض نتيجة الأهلية مع موعد نزول الدعم إذا تم التسجيل قبل يوم 10 في الشهر، فقد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرار بشأن القيام ببعض التعديلات الجديدة في برنامج حساب المواطن وتتمثل في إعادة فتح باب التسجيل في الدعم منذ أن تم إغلاقة عام 2020 م أي ما يقارب عامين وهذا ما أسعد عدد كبير جداً من الأسر السعودية، كما تم تخصيص قيمة 8 مليار ريال سعودي دعم إضافي في حساب المواطن وهذا لمواجهة غلاء وارتفاع الأسعار التي تشهده الدولة في الفترة الحالية، وتم وضع مجموعة من الضوابط التعديلات الجديدة بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن و سنوضح لكم هذا بالتفصيل.

كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن برقم الهوية 1444

يمكن لجميع المتقدمين في حساب المواطن الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن وإذا كان من ضمن الأسماء المستحقة للدعم أم لا، فقد وضح البرنامج في حالة التسجيل قبل يوم 10 في الشهر الميلادي يتم دراسة الطلب ومعرفة نتيجة الطلب قبل موعد نزول الدعم، وفي حالة قبول الطلب يتم صرف الدعم له، ولكن في حالة رفض الطلب بسبب عدم الأهلية يمكنه تقديم طلب اعتراض على أهلية حساب المواطن وذلك خلال 90 يوم من موعد عرض النتيجة، ويمكنك الاستعلام عن حساب المواطن بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

ثم قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم

بالنقر على الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

قم بإدخال رقم الهوية، ثم النقر على استعلم.

انتظر قليلا وسيتم عرض النتيجة إذا كنت مؤهل أو غير مؤهل أو ما زال الطلب تحت المراجعة.

شروط استحقاق حساب المواطن 1444

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج حساب المواطن عام 2017 م بغرض مساعدة أكبر عدد من الأسر المحتاجة، لذلك وضع مجموعة من الشروط لكى يتم من خلال الشروط ضم أكثر الأسر احتياجا، وشروط حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة هي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية أي من أبوين سعوديين (يستثني من ذلك المرأة المواطنة، لحاملي بطاقات التنقل، الزوج المواطن).

لابد أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يكون مسجون.

عدم امتلاك المتقدم أصول أو أموال مسجلة باسمه ذات قيمة.

ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

رفع المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن.

التعهد بصحة البيانات التي تم التسجيل بها.

توافق صحة البيانات التي تم إدخالها بالمستندات المطلوبة.

تحديث بيانات حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة الالتزام بتحديث بيانات المستفيدين من الدعم بشكل دائم وذلك في حالة وجود تغيير في بيانات المستفيدين، ويشترط أن يتم التحديث خلال 15 يوم فقط من موعد تغيير البيانات وهذا لكى لا يتم إيقاف الدعم عن المواطن، أما إذا لم يتم تغيير في البيانات لا يتوجب على الفرد تحديث البيانات.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 شهر صفر 1444

يقوم برنامج حساب المواطن بصرف الدعم لمستحقيه يوم 10 من كل شهر ميلادي وهذا في حاله لم يوافق إجازة رسمية، اما إذا وافق يتم تقديمه يوم أو يتأخر ويعلن البرنامج بذلك.

على هذا يكون موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 لشهر صفر 1444 هو يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 الموافق 15 صفر 1444.