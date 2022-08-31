نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف قرض الزواج طريقة تقديم الطلب إلى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف قرض الزواج ، بنك التنمية الاجتماعية يقدمه إلى الشباب السعودي لمساعدته من اجل الحصول على قروض بنك التسليف والادخار لمساعدته على الزواج ويمكن من خلال بنك التسليف حسابي دخول للحصول على القرض بمنتهى السهولة ولكن هناك شروط بنك التسليف للحصول على قرض ويصل هذا القرض إلى 60 ألف ريال سعودي بدون اى فوائد بنكيه ويعتبر قرض الزواج من القروض النشطة التي يقوم بتقديمها بنك التسليف والادخار والشباب يجب عليهم الحصول عليه لمساعدته على تكاليف الزواج وسنتعرف على طريقه الحصول على بنك التسليف قرض الزواج و رابط دخول حسابي بنك التسليف .

بنك التسليف قرض الزواج

قام بنك التسليف السعودي منذ فتره بتعديل لوائح وإجراءات الحصول على قرض الزواج وعلى أيضا قرض الأسرة والترميم والقروض الأخري مما ذاد من صعوبة العديد من السعوديين الحصول عليه ومن خلال موقع ثقفني سوف نشرح لكم طريقة التقديم على قرض الزواج بنك التسليف .

شروط قرض الزواج من بنك التسليف

قرض الزواج يكون للزواج للمرة الأولي فقط

سن المتقدم للقرض لا يقل العمر عن 18عاماً.

حمل الزوجة للجنسية السعودية أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وإذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول مجلس التعاون الخليجي فيشترط الحصول على موافقة المسبقة .

والأوراق المطلوبة لقرض الزواج

من اجل الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف والادخار السعودي يتطلب وجود أوراق من اجل تقديم الطلب يجب تقديمها إلى البنك السعودي واليكم تفاصيل هذه الأوراق .

النموذج البريدي وموقع عليه اسم موظف البريد وختم مكتب البريد السعودي وموقع عليه من المستفيد.

تقديم صورة الهوية للعميل

تقديم مستند العائلة مع ذكر الزوجة بالمستند

ستند من عقد الزواج.

تقديم أصل النموذج (104) والنموذج موجود بالموقع الرسمي للبنك ويكون معبأ بالكامل ويوقع عليه المقترض ويكون مختوم من جهة العمل

تقديم أصل رقم الأبيان من البنك.

تقديم مستند رسمي من البنك يكشف الراتب لأخر ثلاث شهور سابقة

نموذج تصريح بياناتي من وزارة الداخلية.

إذا كانت الزوجة متوفيه ترفق شهادة وفاة الزوجة

يرفق مستند كارت العائلة مضافة فيه الزوجة الأولى المتوفية في حالة إذا كان الزواج للمرة الثانية .

رابط وطريقة الحصول على قرض زواج بنك التنمية الاجتماعية

عن طريق اتباع الخطوات الآتية يمكنكم الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف السعودي وسوف نعرض لكم طريقة مبسطه إليكم .

الذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية .

. عليك بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد شرط أن يكون بالهجري.

عقب كتابة البيانات في صفحة تسجيل حساب جديد سوف يتم توجيهك لصفحة تعبئة بيانات الدخول لحساب بنك التسليف ورقم الهاتف.

سيظهر لك بعض البيانات كالاسم الأول واسم الأب ورقم الهوية ومكان أصدار الهوية وغير ذلك.

قم بكتابة رقم الجوال وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور وتحديد علامة صح على الإقرار.

اضغط على احفظ.

سيتم توجيهك للخطوة التالية وهي كتابة رقم التفعيل الذي تم إرساله على رقم جوالك.

قم بإدخال رمز التفعيل والضغط على حفظ.

سيتم توجيهك لطلبات القروض.

قم باختيار طلب بنك التسليف قرض الزواج .

بعد ذلك سيتم توجيهك لخطوة التقديم على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية ( الرئيسية > إضافة طلب جديد > طلب للحصول على قرض جديد ).

سوف تنتقل إلى الخطوة التالية وهي أختيار القرض المطلوب تقوم باختيار القروض الاجتماعية.

اختار قرض الزواج.

سوف تنتقل إلى صفحة الإقرار والتعهد على تقديم الطلب.

تقوم بالإشارة على التعهد و اختيار الفرع المراد إرسال المستندات له، ومن ثم الضغط على موافق

سوف تنتقل إلى خطوة تعبئة بيانات قرض الزواج بنك التنمية الاجتماعية .

عقب ملي البيانات المطلوبة والانتهاء منها سوف يتم إرسال بموعد بريد يرسله بنك التنمية الاجتماعية لإرسال مستنداتك من خلال البريد السعودي إلى بنك التسليف ويذكر أن صلاحية موعد البريد 90 يوم ويمكنك إرسالها في 90 يوم فقط .

شروط بنك التسليف

يجب أن يكون عمر مقدم الطلب 25 سنه علي الأقل وليس أكثر من 55 سنه من العمر.

يجب أن يكون مقدم الطلب مواطنا سعوديا.

لا يملك مقدم الطلب أي مشروع للتمويل.

يجب أن يكون لدي مقدم الطلب حد ادني من الدخل 2,000 ريال سعودي.

يجب أن يكون مقدم الطلب متفرغا للعمل في المشروع.

يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول علي قرض عائلي.

يجب علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

يجب علي مقدمي الطلبات تقديم مشروع لا يزيد عن 8,000,000 ريال.

يجب علي مقدمي الطلبات ملء استمارات برنامج البنك الائتماني وإكمال عمليه التقديم .

شروط بنك التسليف للكفيل

يجب أن يكون مواطن سعودي.

لا يجوز أن يكون ضامنا للبنك مع أي قرض آخر.

أن يكون منتظم في دفع ما اقترضه في الماضي من البنك.

تقديم الوثائق المطلوبة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

توفير الضمانات المطلوبة التي تحددها اللائحة.

ويعادل الاقتطاع الشهري من الراتب ثلث المرتب الصافي.

إلزام الضامن والمقترض علي حد سواء بالتوقيع علي فاتورة الدفع الكامل إذا كان الكفيل يعمل في القطاع الخاص ومسجلا في التامين الاجتماعي .

شروط قرض الترميم

يلزم أن تتجاوز خمس أعوام على بناء العقار.

يلزم أن يكون عمر مقدم الطلب أكثر من 21 سنه ويلزم أن يكون العقار ملكا لمقدم الطلب.

إذا كانت مرهون لوكالة حكوميه ، يجب دفع الأقساط.

أن يكون مر ثمانية سنين على قرض الترميم الماضي لنفس المبنى.

يجب أن تمر سنتين إذا تم نقل الممتلكات إلى أحد الأقرباء .

شروط قرض الأسرة

يجب أن لا يتعدى نصيب الفرد من دخل الأسرة 2000 ريال بعد تقسيم دخل رب الأسرة على أفراد الأسرة.

الابن الذي لم يتجاوز عمره 24 سنة يحتسب من الأسرة.

يجب أن لا يكون الابن قبل 24 سنة لا يعمل موظف أو متزوج حتى يتم احتسابه.

قرض المرأة حيث أن للمرأة الحق قي تقديم طلب قرض الأسرة في حالة كانت أرملة أو تعول طفل أو مطلقة.

يجب أن يكون المتقدم للقرض موظف أو كان موظف ومتقاعد أو يعمل في احد الدوائر الحكومية أو القطاع الخاص.

أن لا يكون قد استفاد من القرض مرة سابقة.

يجب وجود ضمانات لسداد القرض ويثبت ذلك .

قرض الأسرة بنك التسليف كم المبلغ

الفئة الأولي قرض بمبلغ ١٨٠٠٠ ألف ريال سعودي قسط شهري ٣٠٠ ريال سعودي.

الفئة الثانية القرض التي تم الحصول علية ٢٤٠٠٠ ريال سعودي ليتم التقسيط كل شهر بمبلغ قدرة ٤٠٠ ريال سعودي.

أما الفئة الثالثة قد يكون القرض حوالي ٣٠الف ريال سعودي ليتم تسديد القسط الشهري بمبلغ قدرة ٥٠٠ ريال سعودي.

الفئة الرابعة تكون قرض بمبلغ ٣٦ ألف ريال سعودي يسدد قسط شهري بمبلغ ٦٠٠ ريال سعودي.

وهناك أيضا فئة خامسة بقرض ٤٢ ألف ريال سعودي ليتم سداد قسط شهري ٧٠٠ ريال سعودي.

أما الفئة السادسة ذو قرض ٤٨ ألف ريال سعودي لتسديد قسط شهري حوالي ٨٠٠ ريال سعودي.

الفئة السابعة يحق لها قرض مبلغ ٥٤ ألف ريال سعودي ليتم التقسيط الشهري مبلغ ٩٠٠ ريال سعودي.

الفئة الثامنة تقرض مبلغ ٦٠ ألف ريال سعودي لتقوم بالتقسيط كل شهر بمبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي كقسط شهري

إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

بعد أن قدموا المستفيدين من طلبات الضمان الاجتماعي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إعطاء المواطنين إعفاء بنك التسليف برقم الهوية بسبب عجز المواطنين عن سداد الأقساط المتبقية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار .

طلب أعفاء بنك التسليف 1441

مذكره تفسيريه مفصله بشان الظروف المالية والمعيشية الصعبة لمقدم الطلب.

ويجب أن يتضمن الطلب نسخا من الهوية الوطنية.

ارفق صورة البطاقة بالعائلة.

إرفاق نسخ من التقارير الطبية لمقدم الطلب.

ثم قم بتوقيع الطلب مع هويه مقدم الطلب وتأكد من إرسال الطلب إلى بنك التسليف.

وبعد الانتهاء من جميع الوثائق .

يقدم الطلب إلى المحكمة الملكية بالبريد .

خطوات الاستعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية

لابد من الدخول أولاً عبر الموقع الخاص ببنك التسليف والادخار أو ما كان يسمى ببنك التنمية الاجتماعي قديماً.

يجب أن يتم إدخال البيانات المطلوبة بعد الدخول للموقع وهي مثل الاسم ورقم الهوية والقروض المطلوبة من خلال الاستعلام عنه أو الأقساط المتبقية للقروض.

لابد من إدخال كل الخانات الموجود في البوابة الإلكترونية الخاصة ببنك التسليف ويتم من خلاله تخصيص الدفعة لجميع الأقساط و كتابة جميع البيانات وهي الاسم ورقم الهوية والحساب وتاريخ الحصول على القرض .

شروط الأعفاء من بنك التسليف

توافر كافة الأوراق اللازمة للحصول على الإعفاء ، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الطلب بالشكل الصحيح دون وجود فيه أي أخطاء تبطله

أن يكون المقترض الذي يريد الإعفاء مواطن سعودي يحمل الجنسية السعودية

أن يكون المقترض ليس عليه أي ديون أو أقساط نتيجة حصوله على قرض من بنك أخر

تقديم كافة الضمانات التي يقوم بنك التسليف بطلبها حتى تتم الموافقة على طلب الإعفاء مثل التقرير الطبي أو التقرير المفصل عن الوضع المالي .

الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

مرفق توضيحي للظروف المالية الصعبة للمتقدم تفصيليا.

صور من الهوية الوطنية.

الكارت الخاص بالعائلة.

إرفاق صور تقارير طبية للمستفيد.

التوقيع على طلب المتقدم والتأكيد على طلب إعفاء بنك التسليف برقم الهوية.

المعلومات التي يتضمنها نموذج تعبئة طلب إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

نوع القرض.

رقم هوية المقترض.

اسم المقترض الرباعي.

رقم الحفيظة.

مصدر الحفيظة.

تاريخ الحفيظة.

رقم العقد.

الشركاء في القرض إن وجد.

مكان القرض.

اسم مقدم الطلب بالكامل.

رقم هوية مقدم الطلب.

رقم الجوال .

بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط

بنك التنمية الاجتماعية اطلق نموذج إلكتروني عن طريق موقعه الرسمي على الأنترنت والتي عن طريقه يمكن الاستعلام عن بنك التسليف والادخار والتعرف على الأقساط المتبقية وهى عن طريقها يمكن التعرف على كل التفاصيل التي تخص البيانات التي تتعلق بالقرض سواء كان قرض زواج أو قرض الأسرة أو أي قرض اخر .

طريقة الاستعلام عن الأقساط المسددة