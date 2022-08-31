نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 لجميع الفروع بالمؤشرات للعام الدراسي الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلبة والطالبات عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022، وكان ذلك بالتزامن مع اعلان وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في الجامعات العراقية المختلفة للعام الدراسي الجديد، وهو ما جعل اهتمام جميع الطلبة ينصب حول معرفة معدلات القبول في العراق للفرع الاحيائي والأدبي والتطبيقي ، وفي هذا المقال نقدم لكم اعزائي الطلاب كافة تفاصيل معدلات القبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد 2022\2023.
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022
تُعد معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022، هي المعدلات التي يتم من خلالها قبول الطلاب في الجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات بشكل عام، وكانت قد بدأت الجامعات العراقية بالإشراف من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية العمل على طرح معدلات القبول والحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية، وكان ذلك بالتزامن مع طرح نتائج القبول الموازي للطلاب العراقيين خلال الأيام الأخيرة والتي حددت الالتحاق بالجامعات في جميع التخصصات بشكل عام.
مؤشرات معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022
من المفترض أن يتم رصد معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على ما تم تداوله رسميا عبر موقع وزارة التربية العراقية بخصوص المعدلات الخاصة بالقبول للطلاب فنجد أن معدلات القبول الموازي للجامعات قد جاءت على النحو التالي:
- معدل القبول في جامعة بغداد كلية الطب جاء على نحو 92%
- فيما جاء معدل القبول في جامعة بغداد كلية الصيدلة بنحو 67%
- كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات جامعة بغداد قد حددت معدل القبول بها لهذا العام ليكون 83%
- فيما خصصت جامعة بغداد لكلية الهندسة قسم الحاسوب معدل القبول هذا العام على نحو 83%
- كماحددت كذلك جامعة بغداد لكلية الهندسة قسم الميكانيك معدل القبول بها لهذا العام الدراسي على نحو 83%
- وقد جاء القبول في كلية الهندسة قسم الكيمياوية هذا العام الدراسي للطلاب بداية من نسبة 85%
- فيما يبلغيبلغ معدل القبول في كلية الحقوق بجامعة بغداد حوالي 92%
- ومعدل القبول في كلية العلوم السياسية 83%
- كلية اللغات والترجمة 73%
- كلية الادارة والاقتصاد 71%
- وتبلغ نسبة القبول في كلية ابن رشد للعلوم الإنسانية حوالي 83%.
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