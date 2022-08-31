نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 لجميع الفروع بالمؤشرات للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلبة والطالبات عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022، وكان ذلك بالتزامن مع اعلان وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في الجامعات العراقية المختلفة للعام الدراسي الجديد، وهو ما جعل اهتمام جميع الطلبة ينصب حول معرفة معدلات القبول في العراق للفرع الاحيائي والأدبي والتطبيقي ، وفي هذا المقال نقدم لكم اعزائي الطلاب كافة تفاصيل معدلات القبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد 2022\2023.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

تُعد معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022، هي المعدلات التي يتم من خلالها قبول الطلاب في الجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات بشكل عام، وكانت قد بدأت الجامعات العراقية بالإشراف من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية العمل على طرح معدلات القبول والحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية، وكان ذلك بالتزامن مع طرح نتائج القبول الموازي للطلاب العراقيين خلال الأيام الأخيرة والتي حددت الالتحاق بالجامعات في جميع التخصصات بشكل عام.

مؤشرات معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

من المفترض أن يتم رصد معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على ما تم تداوله رسميا عبر موقع وزارة التربية العراقية بخصوص المعدلات الخاصة بالقبول للطلاب فنجد أن معدلات القبول الموازي للجامعات قد جاءت على النحو التالي: