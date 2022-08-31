روسيا تعلق على زيارة بعثة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها فى أن تساعد زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية فى وقف ما تمارسه كييف من ابتزاز نووى واستفزازات تهدد بوقوع كارثة نووية.





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى إحاطة صحفية اليوم الأربعاء: "نعول على أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى قطع الطريق أمام سلطات كييف فى سعيها لإحداث كارثة نووية ووقف الابتزاز النووى".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، أعلن فى وقت سابق أن فريقا من مفتشى الوكالة توجه إلى محطة زابوريجيا النووية عبر كييف.

وأوضح جروسى أن فريق الوكالة سيمضى بعض الأيام فى المحطة وسيعد تقريرا بعد إنهاء المهمة، معربا عن أمله فى إنشاء بعثة دائمة لمراقبة أكبر المحطات النووية فى أوروبا.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية لتوليد الكهرباء.