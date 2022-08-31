وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى إحاطة صحفية اليوم الأربعاء: "نعول على أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى قطع الطريق أمام سلطات كييف فى سعيها لإحداث كارثة نووية ووقف الابتزاز النووى".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، أعلن فى وقت سابق أن فريقا من مفتشى الوكالة توجه إلى محطة زابوريجيا النووية عبر كييف.
وأوضح جروسى أن فريق الوكالة سيمضى بعض الأيام فى المحطة وسيعد تقريرا بعد إنهاء المهمة، معربا عن أمله فى إنشاء بعثة دائمة لمراقبة أكبر المحطات النووية فى أوروبا.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية لتوليد الكهرباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلق على زيارة بعثة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.