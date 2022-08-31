روسيا تسلم مجلس الأمن أدلة تثبت قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أنها وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولى وثائق تتضمن أدلة جديدة بشأن قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية فى الـ28 من الشهر الجارى.





وأضافت البعثة، أن الوثائق تتضمن معلومات من وزارة الدفاع الروسية تثبت قصف القوات الأوكرانية للمحطة النووية باستخدام طائرة مسيرة ما تسبب فى خرق سقف بناء مخصص لحفظ الوقود النووى والنفايات المشعة. وكان الممثل الدائم لروسيا لدى وكالة الطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، قد أعلن الإثنين الماضى، أن وفدا مكونا من حوالى 15 عضوا من وكالة الطاقة الذرية سيزور محطة زابوريجيا هذا الأسبوع للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك.

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