نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر “spa.gov.iq” هيئة الحماية الاجتماعية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشر البحث على جوجل شهدت عمليات بحث حول رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر من اجل تعبئة بيانات الاستمارة الإلكترونية للتقديم على الرعاية الاجتماعية التي فعلتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لجميع العاطلين عن العمل للحصول علي راتب شهري من الهيئة العراقية للحماية الاجتماعية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط التقديم حتي يتمكن جميع المواطنين والمواطنات في كافة المحافظات العراقية التسجيل بكل سهولة ويسر.

استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر

نرفق لكم متابعي موقع ثقفني الإخباري في دولة العراق الشقيقة رابط الاستمارة الإلكترونية للتسجيل على راتب الرعاية الاجتماعية حتي يتمكن جميع المواطنين العراقيين تسجيل كافة البيانات داخل نموذج الاستمارة الإلكتروني للتسهيل علي الجميع الراغبين في التقديم للحصول علي الراتب الشهري من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

الدخول علي رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هيئة الحماية الاجتماعية مركز تكنولوجيا المعلومات.

الانتقال إلي رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر وفق قانون رقم 11 لسنة 2014.

سوف تظهر لك رسالة بالاتي ( أني المواطن….أتعهد بصحة المعلومات الواردة وأتعهد بعدم امتلاكي راتبا حكوميا وليس لدي مصدر دخل أو مورد مالي يزيد على مبلغ الإعانة وخلافه أتحمل كافة التبعات القانونية ).

اضغط علي أيقونة موافق.

اختار نوع الهوية.

اكتب الرقم الوطني.

اكتب ( الاسم الأول + اسم الأب + اسم الجد ) داخل الحقول المخصصة لذالك.

في الخانة التي تليها اكتب ( اسم الأم + اسم أب الأم ) باللغة العربية.

قم بتحديد الأتي ( الجنس // تاريخ الولادة // محل الولادة // الحالة الزوجية ).

اكتب ( رقم مركز التموين + رقم بطاقة التموين + التحصيل العلمي ).

قم بتحديد الفئة.

عند بيانات عنوان السكن قم بتحديد محافظة السكن والقضاء والناحية واللجنة الفرعية.

استكمال إدخال اسم الحي / القرية // رقم المحلة // رقم الزقاق //رقم الدار.

اكتب ( رقم هاتف أول // رقم الهاتف ثاني // اقرب نقطة دالة ) .

اضغط علي أيقونة التالي.

لاستكمال ألية التسجيل حتي النهاية.

بعد كتابة كافة البيانات المطلوبة بمعلومات دقيقة وصحيحة بشكل صحيح كما أوضحنا لكم بالخطوات السابقة سوف سوف يتم مراجعة الطلب بعدها سوف يتم بالتواصل معك من اجل الحصول على الإعانة المالية علي الفور.