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عمر شويل - جدة ديوان سمو ولي العهد الشيخ محمد بن زايد لتقديم المساعدات للمواطنين وغير المواطنين من الفئات المحتاجة، ويستقبل موقع ديوان الشيخ طلبات المواطنين على مدار الأسبوع في تقديم المساعدة المالية وطلبات التوظيف والعلاج وغيرها، ويتم وضع عدد من المعايير لتقديم المساعدة وألية خاصة لمراجعة الطلبات وطريقة المقابلات ومراجعة الطلب للقبول او الرفض وفق اتباع شروط الاستحقاق.

أعمال ديوان ولي العهد

يقدم الديوان الذي يعمل بالتوجيه المباشر من حاكم الإمارات الشيخ محمد بن راشد العديد من الخدمات التي من شأنها رفع الحالة المقدمة للمواطن والاستجابة لمطالبة المشروعة، والتي يكون منها:

يعمل على تقديم المساعدات والمنح الدراسية للدارسين في الجامعات الإماراتية أو غيرها وليس لديهم المقدرة على الوفاء بالنفقات الدراسية.

يقوم بتقديم المساعدة المالية العاجلة للأسر الفقيرة أو المعدمة التي تتقدم بالطلبات، أو من خلال المشروعات والحملات التي يتم تقديمها لمساعدة المحتاجين.

يتم تقديم المساعدات العلاجية لغير القادرين والذين لديهم طلبات علاج عاجل أو عمليات جراحية عاجلة وكذلك الأجهزة التعويضية.

يقوم ببناء المساكن او تديم منح لا تسترد لبناء منزل لغير القادرين والمتقدمين بطلبات على رابط الديوان أو من خلال الحملات الإغاثية المقدمة من الديوان.

[ديوان سمو ولي العهد] هيئة الشيخ محمد بن زايد CPC.GOV.AE طلب (مساعدة مالية – توظيف)

ويتميز الديوان كباقي المؤسسات الخيرية والهيئات الإنسانية في الإمارات بتقديمها الإعانات للإماراتيين وغير الإماراتيين، من المتقدمين بطلب عبر الديوان من داخل الإمارات أو من خارجها، ويتم دراسة الطلبات بشكل جيد للتأكد من صدق الطلب وتوافق المتقدم مع شروط قبول الطلبات والمساعدات المقدمة مباشرة، وتحرص المؤسسات الحكومية الخيرية على تقديم المساعدة إلى المحتاجين فقط والفئات الأكثر احتياجا، وتتابع التلاعب وطلبات القادرين ماليا وكذلك الحرص على عدم التلاعب بالبيانات.

كيف اكتب رساله لديوان ولي العهد

يكون على الراغب في كتابة رسالة إلى ديوان ولي العهد أن يتبع عدد من الخطوات:

أن يتم التوجه إلى المنصة الرسمية للديوان أو يتم التراسل عبر البريد الإلكتروني أو عنوان الديوان الرسمي.

يقوم صاحب الطلب بتسجيل كافة البيانات الخاصة به ورقم الهاتف النقال.

يبدا تقديم الرسالة بالثناء على الشيخ محمد بن راشد والسلام ثم التحية.

يقوم بتسجيل الطلب بشكل موجز ويتم تسجيل كافة الأسباب والحالة المالية والإنسانية لصاحب الطلب.

يتم تقديم الوثائق أو السجلات الطبية التي تثبت الطلب.

يقوم بتسجيل العنوان وتفصيلات الاسرة قبل الانتهاء من تسجيل الطلب.

مؤسسات خيرية وإنسانية وهيئات تقدم مساعدة في الإمارات

توجد داخل الدولة العشرات من الجمعيات والهيئات التي تقدم المساعدة للإماراتيين وغير الإماراتيين، والمقيمين مع شروط استمرار صلاحية الإقامة، ومن أشهر تلك الهيئات:

طرق التواصل مع الديوان

البريد الإلكتروني للتواصل: [email protected]

الموقع: طريق المطار، منطقة الروضة، أبوظبي

أوقات العمل:07:30 صباحاً – 03:30 عصراً (الأحد – الخميس عدا الثلاثاء) 07:00 صباحاً – 03:30 عصراً (الثلاثاء).

متابعة منصة تويتر الخاصة بالديوان.

كيف أقدم طلب للديوان (ديوان سمو ولي العهد)