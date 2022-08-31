روسيا: أعضاء الاتحاد الأوروبى «مكفوفين»

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "نحن لا نهدف إلى تقسيم أوروبا. هذه لم تكن مهمتنا أبدا"، مضيفة أن روسيا سعت دائما وكان هدفها الرئيسى، إعادة الفكر السليم إلى العلاقات الدولية.
وشبهت زاخاروفا أعضاء الاتحاد الأوروبي، بشخصيات فى لوحة بيتر بروجيل "المكفوفين"، الذين لا يعبرون عن شكوك واعتراضات، ولا يطرحون أسئلة ولا يحتجون، بل يتوجهون إلى الهاوية بشكل جماعى، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.
وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا يتلخص فى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثمانى سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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