عاجل- دولة أوروبية ترصد إشعاعا نوويا.. وتكشف تأثيره

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأمان الإشعاعى والنووى فى بيان: "النشاط الإشعاعى الذى تم رصده محدود جدا وليس له أى تأثير على البيئة أو صحة الإنسان".
وأضافت الهيئة، أنه من الممكن أن تتسرب كميات صغيرة من الزركونيوم والنيوبيوم إلى الهواء من وقود محطة للطاقة النووية أثناء صيانة المحطة، مشيرة إلى إنها لا تعتزم إجراء مزيد من التحقيقات لأن مثل هذه الأمور "طبيعية تماما".
وتمتلك العديد من الدول مفاعلات الطاقة النووية مثل فنلندا والسويد وروسيا، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
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