الدولية للطاقة الذرية تعتزم تشكيل بعثة دائمة لمراقبة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقال جروسى "الآن نتحرك أخيرا بعد ستة أشهر من الجهد المكثف، لدينا عمل مهم للغاية هناك لتقييم الوضع الحقيقى والمساعدة فى استقرار الوضع قدر الإمكان".

وأضاف جروسى، أن البعثة ستبقى فى محطة الطاقة النووية لعدة أيام، مشيرا إلى أن الجانبين وفرا ضمانات أمنية للوفد، وستكون إحدى أولويات البعثة هى التواصل مع موظفى الصيانة فى المحطة.

وأعرب عن أمله فى تشكيل مهمة دائمة فى المستقبل داخل المحطة.. مؤكدا أن هذا من أهم الأشياء التى يريد القيام بها وسيفعلها.

وانطلق فى وقت مبكر من هذا اليوم، وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كييف فى اتجاه محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وغادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا يوم الإثنين، ووصلت كييف أمس والتقت بالرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، وأوضحت مصادر فى الأمم المتحدة أن البعثة ستدخل محطة زابوريجيا للطاقة النووية عبر كييف والأراضى التى تسيطر عليها أوكرانيا.