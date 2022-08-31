العالم اليوم - "الحكير" توصي بخفض رأسمالها بـ 51.5 بالمئة لإطفاء خسائر

انتم الان تتابعون خبر "الحكير" توصي بخفض رأسمالها بـ 51.5 بالمئة لإطفاء خسائر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - قرر مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، السعودية، في اجتماعه أمس، تعديل توصية سابقة للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة، ليزيد من حجم التخفيض إلى 51.5 بالمئة بدلا من 46.2 بالمئة، بحسب بيان للبورصة السعودية يوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تهدف إلى "إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء نسبة 98.93 بالمئة من الخسائر المتراكمة" البالغة نحو 338.6 مليون ريال (90 مليون دولار) كما في 30 يونيو الماضي.

وطبقا للبيان فإن رأس مال الشركة البالغ 650 مليون ريال قبل التخفيض سيصبح 315 مليون ريال بعد التخفيض، كما أن عدد الأسهم بعد التخفيض ستصبح 31.5 مليون سهم مقارنة مع 65 مليونا قبل التخفيض.

كانت توصية سابقة أصدرها مجلس الإدارة في يونيو قد اقترحت تخفيض رأس المال بنسبة 46.15 بالمئة فقط إلى 350 مليون ريال، وهو ما تمت زيادته في التوصية الجديدة.

وأشار بيان اليوم إلى أن تخفيض رأس المال شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، سيكون بإلغاء عدد 33.5 مليون سهم من أسهم الشركة، إذ سيتم إلغاء 67 سهما لكل 130 سهم من أسهم الشركة المصدرة.

وكانت الشركة أعلنت في 25 أغسطس الجاري، أن إجمالي خسائرها المتراكمة بلغت 52.1 بالمئة من رأس المال.

وفي النصف الأول من العام الجاري تراجعت خسائر الشركة إلى حوالي 66.3 مليون ريال، مقابل خسائر بنحو 130 مليون ريال، نتيجة زيادة الإيرادات مع رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا بالكامل وهو ما ساهم في زيادة إيرادات القطاع الفندقي والترفيهي.