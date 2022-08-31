نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف الجديدة 1444 و الحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط بنك التسليف الجديدة، والتي نتعرف عليها من خلال موقع ثقفني حيث يعتبر بنك التسليف هو من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية ، والتي تقدم الكثير من الخدمات الهامة لكل مواطنيها، ومن بين هذه الخدمات بنك التسليف قرض الزواج، وبنك التسليف قرض الأسرة، وأيضا قروض بنك التسليف للعاطلين، وغيرها من الخدمات الأخري وتقدم قروض بنك التسليف بدون فوائد للمستفيدين، ولكن حدد البنك شروط الحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية، ومن خلال هذه المقالة نتعرف على شروط بنك التسليف الجديدة.

شروط بنك التسليف الجديدة

أوضح بنك التسليف والادخار السعودي ما هي شروط الحصول على قروض بنك التسليف، حتى يتم معرفة هذه الشروط من قبل المستفيدين والبدا في تسجيل بياناتهم والحصول على القرض بدون أي مشاكل، ومن اهم هذه الشروط التزام المقترض في تسديد قيمة القرض بشكل منتظم، وأيضا من اهم الخدمات الأخري المقدمة من البنك هو إعفاء بنك التسليف السعودي، وهو ما جاء به أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهذا بسبب أن بعض المقترضين غير قادرين عن سداد قيمة القرض.

تعرف على شروط بنك التسليف والادخار

لابد أن يكون مقدم الطلب مواطنا سعوديا.

أن لا يملك مقدم الطلب أي مشروع للتمويل.

أن يكون لدي مقدم الطلب حد ادني من الدخل 2,000 ريال سعودي.

أن يكون مقدم الطلب متفرغا للعمل في المشروع.

يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول علي قرض عائلي.

يجب علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

يجب علي مقدمي الطلبات تقديم مشروع لا يزيد عن 8,000,000 ريال.

يجب علي مقدمي الطلبات ملء استمارات برنامج البنك الائتماني وإكمال عمليه التقديم.

شروط قرض الأسرة من بنك التسليف