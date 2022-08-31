نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استرجاع حساب الياهو بعد نسيان كلمة السر في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل نسيت كلمة المرور الخاصة بحسابك على الياهو؟ هل كان لديك حساب قديم على الياهو ولا تعرف دخول التسجيل، لذلك سنوضح لكم اليوم كيفية استرجاع حساب الياهو بعد نسيان كلمة السر بالعديد من الطرق السهلة، حيث أنها من المشاكل التي تواجه الكثير وقد قام العديد من القاري عبر التعليقات للتعرف على حلها، لذلك سوف نوفر لكم بعض الخطوات استرجاع حساب ياهو عن طريق رقم الهاتف وبدونه فتابعونا.

استرجاع حساب الياهو بعد نسيان كلمة السر

هناك العديد يقومون بوضع كلمة مرور معقدة وعند حدوث أي مشكلة مثل غلق الأيميل أو سرقته لم يكن يستطيع الدخول على الحساب الخاص به عبر الياهو مرة أخري، ولكن من خلال موقعنا سوف يكون الأمر سهل للغاية كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي للياهو yahoo.com .

. إدخال بعد ذلك اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني.

ثم الضغط على أيقونة “نسيت كلمة السر”.

عليك بعد ذلك اختيار استرجاع كلمة السر عبر رقم الهاتف أو البريد الإحتياطي في حالة كان موجود مسبقاً.

إذا كنت لم تتذكر البريد الإحتياطي أو رقم الهاتف المسجل به الإيميل عليك اختيار طريقة اخري من قائمة الخيارات.

وقد يقوم الموقع باقتراح عليك بعض أسئلة الأمان التي تثبت أنك مالك ذلك الحساب.

ولذلك نوصي بأن تستخدم رقم الهاتف لتكون طريقة استرجاع حساب الياهو.

استرجاع حساب ياهو بدون رقم الهاتف

كما ذكرنا أعلاه أنه هناك العديد من الطرق التي تساعدك على استرداد حسابك على الياهو ومن أهم هذه الطرق:

تسجيل الدخول على الحساب الخاص.

أدخل البيانات المطلوبة، بما في ذلك البريد الإلكتروني في الخانات المخصصة لذلك.

الآن يمكنك إدخال بريد إلكتروني احتياطي.

انقر على زر “متابعة” واملأ المعلومات اللازمة.

وهنا ستجد البريد الإلكتروني غير مكتمل.

اكتب الآن البريد الإلكتروني بالكامل واملأ باقي البريد الناقص.

ويمكنك اختيار الطريقة الأسهل لك في عودة ايميلك بعد نسيان كلمة السر دون ّأي قلقّ، ولكن يجب عليك تغير كلمة السر القديمة بأخري جديدة سهلة لتحفظ بها أو تقوم بتسجيلها على هاتفك.