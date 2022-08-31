نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف دفعة جديدة من برنامج حساب المواطن شهر سبتمبر.. صدور نتائج أهلية دفعة 58 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب المستفيدين من برنامج حساب المواطن إعلان موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر سبتمبر 2022 دفعة 58، فقد توجه عدد من المواطنين للاستفسار عن موعد صرف الدفعة الجديدة وذلك من خلال الاستفسار عبر الصفحة الرسمية لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”.

موعد صرف دفعة 58 من حساب المواطن

أوضحت خدمة حساب المواطن موعد صرف دفعة شهر سبتمبر 2022، موضحاً أن إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين يتم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، موضحاً أن الإيداع قد يتم قبل هذا اليوم بيوم أو بعده بيوم في حال صادف يوم الصرف يوم عطلة، مشيراً إلى أن دفعة 58 من المقرر إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر المقبل، وذلك جاء رداً على استفسار أحد المستفيدين.

نتائج أهلية الدفعة 58 من حساب المواطن

أوضحت برنامج حساب المواطن أن نتائج أهلية الدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022 قد صدرت بالفعل، ويمكن التحقق منها الآن من خلال البوابة الإلكترونية حساب المواطن.

خطوات الاستعلام عن الأهلية

يمكن الآن الاستعلام عن أهلية المستفيدين من الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني.

الضغط على الاستعلام عن حساب المواطن.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إضافة الرمز المرئي.

الضغط على الاستمرار.

سوف يظهر الآن للمستفيد نتائج الأهلية.

الاعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أنه في حالة تقديم أعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن يفضل تقديمه قبل تاريخ 10 سبتمبر، مؤكداً أن دراسة الطلب والرد عليه سيكون خلال فترة قصيرة، ويمكن معرفة حالة الاعتراض وذلك عن طريق حسابك دراسة الأهلية، أو اعتراضات الأهلية السابقة.

طريقة الافصاح عن الدخل في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن خطوات الإفصاح عن الدخل وذلك من خلال توضيح على حسابه الخاص على “توتير”، وسنوضح لكم ذلك الآن:

الدخول على بوابة حساب المواطن.

الضغط على تفاصيل الطلب.

اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد.

تحديد نوع الدخل.

تحديد مصدر الدخل.

توضيح المبلغ الشهري للدخل.

الضغط على حفظ.

الرقم المجاني لحساب المواطن

هناك رقم مجاني يمكن الاستعانه به للاستفسار عن دفعات برنامج حساب المواطن وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19912”.