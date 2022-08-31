نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الشامل 2022 الأردن الدورة الصيفية 65.9% هنا نتائج الشهادة الجامعية المتوسطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الشامل 2022 الأردن من أهم وأكثر الروابط التي يتم الدخول عليها اليوم الأربعاء، من قبل أكثر من 7000 طالب وطالبة الذي أدوا أمتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للعام الدراسي 2022، بعد أن عقد السيد الدكتور رئيس جامعة البلقاء أحمد العجواني، مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النتيجة يأتي هذا بالتزامن مع إعلان موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتيجة الثانوية العامة الفلسطينية الدورة الثانية، وذالك قبل البد في العام الدراسي الجامعي القادم الذي سينطلق بداية أكتوبر القادم، وفيما يلي تفاصيل النتيجة وطريقة الإستعلام الإلكتروني عن نتائج الشامل 2022.

رابط نتائج الشامل 2022 الأردن

كانت جامعة البلقاء قد عقدت أمتحانات الجامعية المتوسطة مطلع الشهر الماضي، وبلغ عدد الطلاب المشتركين في الدورة الصيفية 7304 طالب وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر 7280 طالب تم توزيعهم على أكثر من 50 كلية وجامعة متوسطة، في 143 برنامج دراسي منهم منهم 92 برنامج ضمن الخطط الدراسية الجديدة منهم 11 برنامج يتم التقديم بهم لأول مرة و عدد 51 برنامج ضمن الخطط القديمة.

أستعلام نتائج الشامل 2022 الدورة الصيفية

الدخول على الموقع الإلكتروني لجامعة البلقاء bau.edu.jo.

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جامعة البلقاء الأردنية

أعلنت الجامعة أن عدد الطلاب المؤهلين للقبول في الجامعات الأردنية للعام الدراسي القادم 2023، ضمن أعلى 5% للطلبة الناجحين والمؤهلين للتجسير 569 طالب وطالبة، بحسب النتائج المعلنة من أصل عدد 11266 طالب وطالبة يحق لهم التجسير وأعلنت الوزارة أنمه سيتم إعلان قوائم التجسير عبر موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة اليوم

نتائج الشامل 2022 الأردن الدورة الصيفية

بإعلان النتائج اليوم يكون قد أسدل الستار عن نتائج جامعة البلقاء الأردنية هذا العام وبعدها تتفرغ إدارة الجامعة خلال الأسابيع القليلة القادمة للتجهيز للعام الدراسي الجديد وكانت الجامعة قد أغلقت التسجيل المبكر لمواد الفصل الدراسي الأول للعام القادم يوم 30 من الشهر الجاري بعد أن مددت فترة التسجيل وتعتبر جامعة البلقاء من الجامعات المرموقة في المملكة الأردنية الهاشمية التي عليها أقبال كبير من الطلاب للتسجيل بها.