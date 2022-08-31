نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث التأهيل الشامل وشروط التسجيل عبر موقع الوزارة hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم الخدمات المقدمة ضمن عدد كبير من الخدمات التي تتبناها وزارة الموارد البشرية خدمة التأمين الشامل؛ والتي تهدف لمساعدة الأشخاص الغير قادرين على مواكبة الأسعار في هذه الأيام، ومن أجل عدم سقوط فرد من التأهيل الشامل وجب تحديث البيانات الخاصة به على البرنامج؛ لذلك نقدم لكم من خلال المقال طرق تحديث التأهيل الشامل.

تحديث التأهيل الشامل

إذا كنت من الأشخاص الذين سجلوا بياناتهم من قبل في خدمة التأهيل الشامل المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد صرحت الوزارة بضرورة تحديث البيانات وذلك بالطريقة التالية:

في البداية عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية على شبكة لانترنت.

بعد ذلك ادخل على حسابك في النفاذ الوطني.

ثم يتم التعرف على أهم شروط التأهيل الشامل من أجل التعديل بطريقة تتناسب مع شروط الوزارة.

بعد ذلك عليك تغيير كافة البيانات مثل رقم الآيبان، والبنك التابع له، والبيانات العامة عن الشخص المسجل.

ثم بعد أن تنتهي من إجراء التعديلات اضغط على زر حفظ البيانات.

بعد ذلك تتعامل الوزارة مع بياناتك الجديدة بكل بساطة.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل

إن التسجيل في دعم التأهيل الشامل يكون وفقًا لعدد من الشروط التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية، والتي منها ما يلي:

أن يكون المتقدم له حسابًا على موقع الوزارة المختصة بالتأهيل الشامل.

بينما يجب عمل الفحوصات الطبية الشاملة وتقديم تقاريرها.

كما يجب أن تكون إعاقة المتقدم من الإعاقات التي تشتمل عليها لائحة الشروط.

أيضا يجب أن يكون المقيم من المقيمين باستمرار داخل السعودية وألا يكون من اللاجئين في دور الإيواء.

أن يكون الراتب ألف ريال سعودي فيما أقل.

عمر المتقدم كحد أقصى ٤٥ عام في الوقت الذي حدثت به الإعاقة.

تقديم المستندات التي تؤكد حدوث الإعاقة.

قد يبدأ المبلغ الذي يحصل عليه المتقدم على التأهيل الشامل من أربعة آلاف، ومن الممكن أن يصل إلى العشرين ألف ريال وذلك وفقًا لنوع ودرجة الإعاقة.

في نهاية مقال تحديث التأهيل الشامل فقد أوضحنا لكم الطريقة المثالية لتحديث البيانات من أجل المصداقية في التعامل، كما عرضنا عليكم أهم شروط التقديم على التأهيل الشامل، وأوضحنا المبالغ التي يمكن الحصول عليها.