الادعاء الأمريكى قدم وثائق للمحكمة من 54 صفحة، تثبت عرقلة ترامب لسير العدالة، متهما مساعدين اثنين للرئيس السابق، علنا للمرة الأولى، بأنهما أكدا زورا فى يونيو، إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية، التى كان قد خزنها فى منزله بعد مغادرة البيت الأبيض فى يناير 2021.
الأدلة الجديدة، كشفت أن محامى ترامب، منعوا -صراحة- الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أى من الصناديق، داخل غرفة التخزين، عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادى لأول مرة إلى منتجع مارالاجو فى بالم بيتش، خلال يونيو؛ لاستعادة السجلات.
الوزارة توصلت إلى أدلة على أن السجلات الحكومية، ربما أخفيت ونقلت من غرفة التخزين، فى جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة.
ونشرت الوزارة، صورة لعدد من السجلات، التى عُثر عليها داخل منزل ترامب، وتحمل علامات تصنفها على أنها سرية، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.
يأتى هذا قبيل جلسة للمحكمة، الخميس المقبل، فى وست بالم بيتش، أمام القاضية إيلين كانون، التى تبحث طلب ترامب تعيين مشرف قضائى خاص يقوم بمراجعة للوثائق التى تمت استعادتها من مارالاغو فى الثامن من أغسطس، والتى تم تصنيف العديد منها على أنها سرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب فى ورطة مجددا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.