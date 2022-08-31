الاتحاد الأوروبى يبحث قضية حظر التأشيرات للروس اليوم

جدة - نرمين السيد - وفيا يخص أمر حظر الروس من الدخول إلى أوروبا، قال بوريل، إن الدول الأوروبية ستبحث اليوم الأربعاء، قضية منع تأشيرات الدخول للاتحاد الأوروبى للمواطنين الروس، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبى، ومن بينهم التشيك ولاتفيا، كانت قد علقت تأشيرات الدخول للروس، كما منعت بعض الدول الأخرى دخول بعض الفئات المرتبطة بالنظام الروسى، مثل الوفود الرسمية وأعضاء الحكومة وحاملى جوازات سفر دبلوماسية ورؤساء شركات وسواهم، بسبب العملية الروسية فى أوكرانيا.