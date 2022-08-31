العالم اليوم - وفاة "ممثلة شابة" بشكل مفاجئ في مستشفى بنيويورك

انتم الان تتابعون خبر وفاة "ممثلة شابة" بشكل مفاجئ في مستشفى بنيويورك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - توفيت عن 32 عاماً في نيويورك الممثلة وعارضة الأزياء الجنوب إفريقية تشارلبي دين التي جسدت إحدى شخصيات فيلم "تراينغل أوف سادنِس" الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان هذه السنة، وفق ما أعلنت ناطقة باسمها أكدت خبراً نشرته وسائل إعلام متخصصة.

وأكدت ناطقة باسم الممثلة الأنباء التي نشرها موقع (تي.إم.زي) المتخصص في شؤون المشاهير، واصفة خبر الوفاة بأنه "مروع".

وأشار هذا الموقع وآخر هو "ديدلاين" إلى أن تشارلبي دين توفيت "بصورة مفاجئة"، الاثنين، في أحد مستشفيات نيويورك.

ولم تتوافر أي معلومات عن أسباب وفاتها أو عن أي مرض ربما كانت تعانيه.

وأدت تشارلبي دين في فيلم "تراينغل أوف سادنِس" للمخرج السويدي روبن أوستلوند دور يايا، وهي عارضة أزياء بارزة ومن مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، مهووسة بصورتها وحياتها المهنية، تُدعى إلى رحلة بحرية فاخرة مع الرجل الذي ترتبط بعلاقة عاطفية به، وهو أيضاً عارض أزياء.

وحصل روبن أوستلوند على السعفة الذهبية في الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي في مايو، وهي الجائزة الثانية له في المهرجان بعد فوزه بها عن "ذي سكوير" قبل 5 سنوات.

من هي تشارلبي دين؟