مستشار الأمن القومى الأمريكى يلتقى نظيريه اليابانى والكورى الجنوبى

وأفاد البيت الأبيض، فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى اليوم الأربعاء، بأن سوليفان "يلتقى الأمين العام لأمانة الأمن القومى اليابانى أكيبا تاكيو، ومدير مكتب الأمن القومى لكوريا الجنوبية كيم سونج هان فى مقر قيادة الولايات المتحدة فى المحيطين الهندى والهادئ فى هاواى فى الأول من سبتمبر 2022".
وأضاف البيان أنه من المقرر أن يزور سوليفان مركز القيادة الأمريكية بين المحيطين الهندى والهادئ للتباحث مع نظيريه فى الدفاع عن منطقة المحيطين.
وذكر البيت الأبيض فى البيان، أن سوليفان سيعقد كذلك اجتماعات ثنائية مع نظيريه كل على حدة فى وقت لاحق من اليوم قبل الاجتماع الثلاثى المقرر غدا.
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