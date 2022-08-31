الصين تكشف عن شرط استئناف محادثات المناخ مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - قالت الصين يوم الأربعاء إن شرطا لاستئناف محادثات المناخ الثنائية مع الولايات المتحدة هو تبديد واشنطن "للتأثير السلبى" الذى خلفته زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان فى وقت سابق من هذا الشهر.





ردا على الزيارة التى تمت فى 2 و3 أغسطس، علقت الصين فى 5 أغسطس التعاون الثنائى مع الولايات المتحدة فى عدد من المجالات، بما فى ذلك محادثات المناخ والحوار بين القادة العسكريين رفيعى المستوى.

حث المبعوث الأمريكى الخاص المعنى بتغير المناخ جون كيرى، الذى قال فى وقت سابق من هذا الشهر، أن تعليق المحادثات الثنائية بشأن المناخ يعاقب العالم بأسره، حث الرئيس الصينى شى جين بينج يوم الثلاثاء، فى مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، على استئناف المناقشات.

كما قال وزير الخارجية الأمريكى السابق، وهو حاليًا أكبر دبلوماسى شؤون المناخ فى إدارة بايدن، للصحيفة إنه يأمل فى أن تتمكن الدولتان من "العودة معًا" قبل قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة فى نوفمبر فى شرم شرم الشيخ.

ردت الصين، التى تزعم أن جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتى على أنها أراضيها، على تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيرى، اليوم الأربعاء بالقول إن استئناف محادثات المناخ مع الولايات المتحدة يعتمد على الإجراءات التى اتخذتها واشنطن لمعالجة "التأثير السلبى" لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، إلى تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية فى بيان مكتوب: "على الجانب الأمريكى تبديد التأثير السلبى لزيارة بيلوسى إلى تايوان، فهذا شرط لا غنى عنه للتعاون الصينى الأمريكى بشأن تغير المناخ".

كما ذكر البيان أن الصين ستواصل المشاركة بنشاط فى المنتديات الدولية حول تغير المناخ.

تسلط استجابة بكين الضوء على المقاربات المتباينة للتعاون فى مجال تغير المناخ العالمى بين القوتين العظميين فى العالم.

بينما أعرب المسؤولون فى إدارة بايدن، بمن فيهم كيرى، مرارًا وتكرارًا عن أملهم فى ألا يتأثر التعاون الأمريكى الصينى بشأن تغير المناخ بالتوترات على الجبهات الأخرى، فقد رفضت بكين أى فصل للقضايا فى العلاقات الأمريكية الصينية.