إجراء جديد من الصين بسبب انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، يشمل القرار حوالى 4 ملايين شخص تحديدا فى مدينتى شنجدو وشينال فى مقاطعة خبى.
وفرض على أكثر من 13 مليون شخص فى بلدة تى دجان الحدودية مع بكين، القيام بتحاليل "بى سى آر" إثر الكشف عن ثمانى إصابات بالفيروس خلال يومين.
وتفرض السلطات الصينية إغلاقا موجها فى مواقع محددة، كما تلزم القيام بتحاليل "بى سى آر" فى بعض الأماكن كل 72 وحتى 48 ساعة، وتلوح بإمكانية فرض حجر صحى على كل مسافر يتنقل من مقاطعة إلى أخرى، بحسب القناة الفرنسية.
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