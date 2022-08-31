نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح” رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2022 الدورة الثانية وزارة التربية الفلسطينية نتائج الثانوية العامة غداً الأربعاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2022 الدورة الثانية من الموضوعات الهامة في البحث الآن، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وتويتر، أن نتائج الدورة الثانية للثانوية العامة سوف تعلن غداً الأربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت فلسطين، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وكانت الوزارة قد أجرت أختبارات الدورة الثانية عقب إعلان نتائج الدورة الأولى لتعطي الطلاب الذين لم يوفقوا فرصة أخرى للنجاح واللحاق بزملائهم الناجحين، وفيما يلي طريقة ورابط الإستعلام الإلكتروني عن نتائج الثانوية العامة الفلسطينية الدورة الثانية للعام الدراسي 2022/2021.

رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2022

أعلنت وزارة التربية الفلسطينية أن الطلاب الذين تقدموا للدورة الثانية، بلغ نحوا 17 ألف 798 طالب وطالبة في مختلف الأفرع في كافة المحافظات، وتعد الدورة الثانية فرصة للطلاب الراغبين في تحسين معدلاهم للامتحان في عدد 4 مواد بحد أقصى، لكي يتمكنوا من اللحاق بالجامعات الفلسطينية وسوف يكون الإستعلام إلكتروني كما حدث في نتائج الدورة الأولى، وبنفس طريقة الإستعلام التي سنقدمها لكم فيما يلي.

أستعلام نتائج توجيهي فلسطين الدورة الثانية 2022

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الرسمي mohe.gov.ps .

. أو الدخول مباشراً على رابط التوجيهي www.psge.ps .

. النقر على نتائج التوجيهي الدورة الثانية.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة الاسم ورقم الجلوس المكون من 6 إلي 8 أرقام.

الضغط على أستعلام عن النتيجة ليتم عرض النتيجة بالأرقام ونسبة النجاح العامة.

عداد تنازلي لموعد نتائج التوجيهي فلسطين

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

وجهت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الشكر لكل من شارك وأسهم في إنجاح هذه الدورة للوصول إلي يوم إعلان النتيجة، وقالت الوزارة أن كشوف نتائج الطلاب ستكون متوفرة في مديريات التربية والتعليم لتقوم بتوزيع الكشوف على الطلاب، وكانت الوزارة قد عقدت ألاختبارات الخاصة بالدورة الثانية و في المحافظات الشمالية “الضفة” والمحافظات الجنوبية “قطاع غزة”.

موعد نتائج الثانوية العامة الفلسطينية الدورة الثانية

كما أعلنت الوزارة فأن النتيجة سوف ترفع على موقع الوزارة في تمام الساعة الثامنة صباح غداً الأربعاء الموافق 31 أغسطس الجاري 2022، وأن الموقع جاهز لإستقبال الطلاب ولن تكون هناك أي عقبات تقنية، بعد أن أجدرت الوزارة التحسينات المطلوبة على الموقع حتى لا تحدث أي مشاكل أثناء دخول الطلاب.

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