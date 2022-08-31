نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور 1444 وموعد نزول الدفعة التاسعة لشهر صفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المطور 1444، حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على منح الأسر الغير قادرة على دعم اجتماعي وذلك لإعانتهم على العيش في حياة طبيعية، لذلك حرصت الحكومة على معرفة كافة الأسر وتحديدها للحصول على مبلغ مالي شهرياً يتم تحديده وفقا لعدد أفراد الأسرة، كما حرصت الحكومة على توفير رابط إلكتروني خاص بهذا الضمان للتقديم من خلاله للحصول على الإعانة التي توفرها لهم الحكومة، علاوة على ذلك على وفرت رقم للتواصل من خلاله على الضمان تسهيلا لهم ولعدم التوجه إلى الجهة الرسمية للحصول عليه أو للاستفسار عن طريقة التقديم، وذلك لدعم الأسر الغير قادرة في السعودية، لذلك تم توفير عدة طرق للتواصل مع الجهة الرسمية وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

رقم الضمان الاجتماعي 1444

حرصت الحكومة السعودية على توفير رقم خاص بالضمان الاجتماعي للتواصل مع الجهة بكل سهولة والاستعلام عن موعد نزول الراتب المستحق والذي يكون كالآتي:

يمكنك التواصل من خلال البريد والذي يكون عبر الرقم 12484.

كما يمكنك التواصل عبر الرقم الموحد الخاص بالضمان الاجتماعي والذي يكون19911.

يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

العديد من مستفيدي الضامان المطور يبحثون عن موعد صرف الراتب الشهري المقدم من الحكومة السعودية، حيث يتم استحقاقه في أول كل شهر هجري أي يصادف يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، ويتم نزوله عبر حسابات المستفيدين البنكية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

لكي تحصل على الضمان لابد من توافر عدة شروط عليك اتباعها بشكل صحيح والإطلاع عليها حتى يتم استحقاقك للضمان، والتي تكون كالآتي:

لابد أن يكون طالب الضمان سعودي الجنسية وأن يكون متواجد في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.

أن يقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالأبناء من تعليم وصحة.

الحرص على التقديم في برامج التوظيف والتدريب للأشخاص القادرين في الأسرة.

يلزم عدم انتماء المتقدم للضمان لأحد دار الرعاية التي ترعاها الدولة.

أن لا يتجاوز دخل الأسرة عن 1100 ريال سعودي وكذلك لا يزيد دخل الفرد عن 550 ريال سعودي.

في الختام فقد تعرفنا على رقم الضمان الاجتماعي وكيفية التواصل مع الجهة الرسمية، كما تعرفنا على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي حتى تستطيع التقديم والحصول على الدعم.