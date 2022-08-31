نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر سبتمبر الدفعة التاسعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، يتساءل العديد من المواطنين في السعودية عن موعد الحصول على الضمان الاجتماعي حتى يتم الحصول على المبلغ المالي الذي يتم منحه للمواطنين الغير قادرين في السعودية، علاوة على ذلك حرصت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن توفير دعم للأسر الغير قادرة في السعودية على دعم مالي حتى يتمكنوا من العيش في حياة ملائمة لهم ولكافة أفراد الأسرة، كما أنها حرصت على توفير العديد من وسائل التواصل التي يمكنهم من خلالها التقديم للحصول على الدعم من خلال رقم خاص بالضمان أو عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها، لذلك العديد ينتظر موعد الإعلان عن منح الضمان وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

لقد حرصت وزارة التضامن الاجتماعي عن تحديد موعد صرف الضمان والذي يكون كالآتي:

يمكنك وبكل سهولة الحصول على الضمان في بداية كل شهر ميلادي.

تم تحديد يوم 1 سبتمبر 2022 والذي يوافق يوم 5 صفر 1444هـ وذلك للحصول على الدعم المالي من الضمان الاجتماعي.

كما حرصت على إمكانية التسجيل للحصول على الضمان بكل سهولة ويسر وذلك حتى 30 أكتوبر.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

علاوة على ذلك لكي يمكنك الحصول على الضمان الاجتماعي يلزم توافر عدة شروط والتي تكون كالآتي:

لابد أن يكون المتقدم للحصول على الضمان سعودي الجنسية وأن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

يلزم عدم امتلاك المتقدم للحصول على الضمان على أي أصول أو أموال حتى يتمكن من الحصول على الدعم.

يتطلب تقديم الخدمات الخاصة بالأبناء من تعليم وصحة.

يلزم القيام بالتقديم في البرامج الخاصة بالتوظيف والتدريب وذلك للأشخاص القادرين على التوظيف في الأسرة.

ألا يكون المتقدم للضمان في أحد دار الرعاية التي تقوم الدولة بالإشراف عليها.

يلزم عدم حصول الأسرة على دخل يتجاوز 1100 ريال سعودي وكذلك ألا يزيد حصول الفرد عن دخل 550 ريال سعودي.

في الختام فقد تعرفنا على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وكذلك مدة التقدم في الضمان الاجتماعي الذي ينتظره العديد من المواطنين في السعودية، كما تعرفنا على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.