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عمر شويل - جدة tawjihi.mohe.ps رابط نتائج الإكمال 2022 وأيضا نتائج توجيهي الفلسطينية في الدورة الثانية بعد الانتهاء التام من جميع الاختبارات، بدأ ترقب الطلاب لجميع بيانات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على صفحتها الرسمية على فيس بوك عن الإعلان عن الموعد المقرر لإعلان نتائج الطلاب فين، وذلك للتحضير لدخول الجامعات المناسبة لهم في العام الأكاديمي الجديد.

آخر بيانات وزارة التعليم في فلسطين

قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم عقب اجتماعها، اليوم، أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2022 (الدورة الثانية) سيكون يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحاً عبر الموقع www.psge.ps .

وتُعد هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في المحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

وتتقدم لجنة الامتحانات العامة بالشكر لكل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه فإن كشوف علامات الطلبة ستكون متوفرة في مديريات التربية والتعليم والتي ستتولى بدورها توزيع الكشوف على المدارس.

tawjihi.mohe.ps رابط نتائج الإكمال 2022 نتائج توجيهي الفلسطينية “الدورة الثانية” الان

حيث قامت وزارة التعليم في الدولة الفلسطينية بالانتهاء من الإعداد لاختبارات الطلاب في الدورة الثانية، واطلقت بداية الاختبارات الخاصة بالدورة الثانية في الرابع عشر من يوليو الماضي 2022، حيث قامت بالتحضير الجيد للاختبارات بإعداد اللجان لاستقبال الطلاب والحرص على التنظيم في اللجان واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على عدم انتشا فيروس كرونا بين الطلاب.

الاختبارات الورقية في فلسطين

قامت وزارة التربية والتعليم باتباع العديد من الطرق التكنولوجية في التسجيل والاستعلام، بينما حرصت على أن تكون الاختبارات النهائية للسنوات والمراحل الدراسية ورقية، وتم أداء الاختبارات حضوريا للطلاب بالرغم من العديد من المشكلات الأمنية والتي تتطلب تأمين الطلاب للحضور الآمن إلى اللجان، كما أن هنالك أيضا العديد من الإجراءات الصحية التي تقتضي فحص الطلاب وتعقيمهم وأيضا تعقيم لجان الامتحان وأوراق الطلاب حتى لا ينتشر فيروس كرونا بين الطلاب والممتحنين.

اختبارات الدورة الثانية واختبارات الإكمال

تقضي وزارة التربية والتعليم نظام الدورة الثانية في اختبارات الطلاب بينما قضت أيضا واعتمدت نظام الإكمال، وهو نظام يعطي للطالب الحق في دخول اختبارات الدور الثاني لغير الراسبين، حيث يدخل الاختبارات أيضا الطلاب الذين يرغبوا في تحسين الدرجات التي حصلوا عليها في الدورة الأولى، حيث يكون عليهم دفع مصروفات دخول دورة الإكمال واتباع كافة الإجراءات المطلوبة، على أن يتم احتساب الدرجة الأعلى لهم.

موعد إعلان نتائج الدورة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المناطق الجنوبية وقطاع غزة عن الانتهاء التام من تصحيح أوراق الطلاب والذين بدأوا اختبارات الدورة الثانية والإكمال في 14 أغسطس الماضي وانتهوا في نهاية نفس الشهر، وتم مراجعة جميع الأوراق ورفعها ليتم اعتمادها من الوزارة، ويتم الإعلان عنها في يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس آب 2022 في تمام الساعة الثامنة صباحا.

استخراج tawjihi.mohe.ps رابط نتائج الإكمال 2022 نتائج توجيهي الفلسطينية

يقوم طالب التوجيهي بالدخول على رابط النتائج والاستخراج عبر رابط نتائج استخراج الدورة الثانية ونتائج الإكمال. يتم إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص له ، مكون من 6 إلى 8 أرقام. يقوم باختيار “البحث”.

tawjihi.mohe.ps رابط نتائج الإكمال 2022 نتائج توجيهي الفلسطينية “الدورة الثانية” الان عبر موقع وزارة لتربية والتعليم الفلسطينية لجميع محافظات الدولة، ما على الطالب إلا أن يقوم بإدخال الاسم ورقم الجلوس ثم يبدأ البحث وذلك بعد أن تم تفعيل استخراج نتائج الطلاب بعد أن تم الانتهاء التام من رفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة والإعلان بالأمس عن نزولها جميعها اليوم الأربعاء على موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب، ويتم إتاحة تقديم التظلمات والتقديم الإلكتروني للجامعات في الأسبوع المقبل.