مهمة تجارية.. حاكم ولاية أريزونا يصل تايوان

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن رحلة دوسى سوف تشمل اجتماعات مع رئيسة تايوان تساى إنج ون، ووزير خارجية تايوان جوزيف وو جاو شيه، والسفير الأمريكى فيليب سيث جولدبرج.

وأوضحت القناة الأمريكية أن دوسى، يرمى من وراء الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين أريزونا وتايوان مع التركيز بشكل خاص على تصنيع أشباه الموصلات.

ونقلت القناة عن دوسى قوله إن "أريزونا لديها علاقات ممتازة مع تايوان وجمهورية كوريا"، مشيراً إلى أن "الهدف من هذه المهمة التجارية هو نقل هذه العلاقات إلى المستوى التالى لتقويتها وتوسيعها وضمان أن تظل مثمرة للطرفين".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، قد زارت تايوان مطلع شهر أغسطس الجارى وأعقبها وفد من الكونجرس.