قافلة لـ وكالة الطاقة الذرية تتوجه إلى محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - انطلقت قافلة سيارات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من كييف باتجاه محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى جنوب شرق أوكرانيا صباح الأربعاء، حسبما أفاد شاهد من "رويترز" من مكان الحادث.





ولم يتضح متى خططت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى أكبر محطة نووية فى أوروبا التى تسيطر عليها الآن القوات الروسية وأصبحت إحدى النقاط المحورية فى الصراع الأوكرانى، حيث تتهم موسكو وكييف بعضهما البعض بتقويض سلامتها.

وفى سياق متصل، أعلن مسئول صحفى فى مكتب الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، أمس الثلاثاء، أن الأخير التقى، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، فى العاصمة كييف.

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الاجتماع جاء فى الوقت الذى تواصل فيه أوكرانيا وروسيا اتهام بعضهما البعض بقصف المنطقة المحيطة بمحطة "زابوريجيا" النووية قبل زيارة مقررة لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى.

ونقلت القناة عن زيلينسكى قوله إن "مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى أوكرانيا عاجلة" وأن أوكرانيا تريد من فريقها أن "يفعل ما هو أكثر من مجرد إجراء تفتيش فى المحطة".