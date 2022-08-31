الكرملين: بوتين سيعزى أسرة جورباتشوف

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف إن بوتين سيوجه برقية التعزية الرسمية إلى ذوى ميخائيل جورباتشوف صباح الأربعاء.

يذكر أن ميخائيل جورباتشوف الذى قاد الاتحاد السوفيتى بين 1985 و1991، وكان آخر زعيم له، والحائز على جائزة نوبل للسلام، قد توفى فى موسكو مساء أمس عن عمر ناهز 92 عاما.

جورباتشوف

واصبح جورباتشوف عضوا بارزا فى الحزب الشيوعى. كما أصبح أصغر عضو فى المكتب السياسى عام 1979، وفى عام 1985، تم تعيينه أمينا عاما للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى، وفى 14 أكتوبر عام 1990، تم منحه جائزة "نوبل للسلام"، وذلك لـ "دوره فى إحلال السلام، الذى تتمتع به اليوم أجزاء هامة من المجتمع الدولى".

ويلقى عديد من الروس باللوم عليه وعلى سياساته الإصلاحية فى زوال الاتحاد السوفيتى وتفككه إلى جمهوريات منفصلة.

ويُنظر إليه فى الغرب على أنه مهندس الإصلاح الذى خلق الظروف لنهاية الحرب الباردة فى عام 1991، وقت التوترات العميقة بين الاتحاد السوفيتى والدول الغربية، بما فى ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

واشتهر جورباتشوف، بتبنى سياسة الانفتاح على العالم وتقاربه مع الغرب، لكنه لم يكن قادرا على منع انهيار بلاده وتفككها عام 1991.