العالم اليوم - قائد مكافحة الفساد.. رئيس جديد للرقابة الإدارية في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 07:18 صباحاً - قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، تكليف اللواء عمرو عادل بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية.

ويأتي تعيين عادل خلفًا للواء حسن عبد الشافي، رئيس الهيئة السابق، الذي صدّق السيسي على تعيينه مستشارًا برئاسة الجمهورية.

والرقابة الإدارية هيّ هيئة رقابية مصرية تتبع رئيس الجمهورية، وتختص بمنع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام.

ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع "دوت الخليج"، فإن رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد:

28 عاما من العمل الرقابي

خلال 28 عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل عادل كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة.

أشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا، وكذلك الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية.

شارك عادل في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، إضافة لمشاركته في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

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