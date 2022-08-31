العالم اليوم - تدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا "صفر"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 05:16 صباحاً - أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا، الأربعاء، مما يزيد حدة المعركة الاقتصادية بين موسكو والقارة، ويرفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة.

وأظهرت البيانات الواردة من نقاط الدخول التي تربط "نورد ستريم 1" بشبكة الغاز الألمانية انخفاض التدفقات إلى الصفر عبر خط الأنابيب إلى ألمانيا مرورا بحر البلطيق، وذلك بسبب أعمال صيانة من المقرر أن تستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

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