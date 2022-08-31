نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa التسجيل والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور نوضحه بالتفصيل مع طريقة التسجيل الصحيحة، حيث يتم التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي وذلك عقب تطويره بشكل كامل من حيث المعايير والشروط، ويمكن الاستعلام عن عن حالة الضمان في السجل المدني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي الذي تم توفيره، وذلك عقب الإعلان بشكل رسمي عن تفعيل الضمان الاجتماعي المطور من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية من أجل مساعدة المواطنين المحتاجين للزكاة، فمن خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور يمكنكم التسجيل أو اجراء الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني ونتابع معكم عن طريقة التسجيل ورابط الدخول.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

تقر المملكة العربية السعودية على أن كل فرد في المجتمع يجب أن يحصل على مستوى معيشي لائق، من أجل الحفاظ على الرفاهية والصحة، ويتضمن الملبس والرعاية الطبية والمأكل والحصول أيضاً على خدمات اجتماعية لازمة ومناسبة، وبالتالي نستعرض رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 حيث يحق لكل فرد تأمين معيشته حال العجز والبطالة والشيخوخة والمرض وغيرهم من عدم وسائل العيش، لذلك تم تفعيل وإطلاق نظام التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من قبل الموارد البشرية من أجل الحصول على مبالغ نقدية شهرية من باب مساعدة أصحاب الدخل المتوسط أو المنخفض، لأنه يساعد في تحقيق الاستقرار النقدي، وتقديم المساعدة للأسر المحتاجة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

الضمان الاجتماعي المطور تم بناءه على أساس حالة الأسرة المادية من أجل حماية متوسطي الدخل، ويمكنكم الدخول على رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة الدعم المستحق وهناك بعض الشروط التي وضعها الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة منه ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب الإقامة في المملكة بشكل دائم ولمدة عام ماضي من تاريخ التقديم.

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يتم استثناء من شرط الجنسية الأرملة والمطلقة الذين لديهم أبناء سعوديين، وزوجة المواطن، أبناء المواطنة الأرملة والمطلقة من رجل غير سعودي، الأيتام وذوي الإعاقة.

أن يكون الدخل أقل من ١١٠٠ ريال سعودي لرب الأسرة، ولكل تابع ٥٥٠ ريال سعودي.

استيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بالتعليم والصحة والتأهيل وخطط التوظيف عن طريق المنصات المعتمدة للتوظيف.

أن لا يكون مقيم في المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

عدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية أو ثروات.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

يتمكن عائل الأسرة و الفرد المستقل التقديم في الضمان الاجتماعي المطور وذلك بعد مطابقة الشروط من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي عن طريق المنصة الإلكترونية للضمان الاجتماعي المطور ومعرفة الدعم عن طريق حسابة الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال الخطوات الآتية: