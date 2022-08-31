رئيس وزراء كندا يجرى تعديلا وزاريا اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وتابع المصدر الذى لم يصرح له بالحديث علناً: "سيكون هناك تعديل طفيف فى مجلس الوزراء الكندى، يشارك فيه وزيران فقط، من أجل استيعاب مسائل صحة الأسرة".

وذكرت صحيفة "لا برس"، الفرنسية إن وزيرة الثروة السمكية جويس موراى ستتنحى، فيما أفادت وكالة الصحافة الكندية بأن وزيرة المشتريات فيلومينا تاسى ستغادر أيضا.

وامتنع المصدر عن الكشف عن أسماء المغادرين والمنضمين للحكومة، كما لم يستجب مكتب رئيس وزراء كندا ومكتب موراى ومكتب تاسى لطلبات التعليق.

ستكون التغييرات فى مجلس وزراء ترودو هى الأولى منذ انتخابات العام الماضى، وستأتى قبل أسبوع من اجتماع الوزراء فى فانكوفر لمناقشة الأولويات التشريعية للحكومة الليبرالية للعام المقبل.

شغلت موراى "68 عامًا" سابقًا، منصب وزير الحكومة الرقمية ورئيسًا لمجلس الخزانة فى الحكومات الليبرالية منذ انتخابه لأول مرة فى البرلمان فى عام 2008.

وشغلت تاسى سابقًا منصب وزير العمل ووزير كبار السن وانتُخبت لأول مرة لعضوية البرلمان فى عام 2015.