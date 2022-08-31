العالم اليوم - غوارديولا يحذر لاعبيه: لن نستطيع فعل ذلك كل مرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 04:19 صباحاً - أقر المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا أن العودة المتكررة من تأخر في النتيجة، ليست طريقة صحيحة للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحتم على حامل اللقب العودة من تأخر 1-3 أمام مضيفه نيوكاسل في المرحلة الثالثة للخروج بالتعادل، وقلب تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه كريستال بالاس إلى فوز 4-2 الأسبوع الماضي، بفضل ثلاثية نجمه النرويجي إرلينغ هالاند.

قال المدرب الإسباني على هامش المباراة ضد ضيفه نوتنغهام فوريست، الأربعاء: "علينا محاولة تجنب ذلك. من جهة هو أمر جيد لأنه في الماضي، عندما كنا متأخرين، العودة كانت صعبة دائما. أثبتنا الموسم الماضي وهذا الموسم أنه يمكننا القيام بذلك (العودة)، لكن علينا أن نحاول تجنبه قدر الإمكان".

وتابع غوارديولا: "علينا إدارة هذه المسألة. إنها محفوفة بالمخاطر. ذات يوم لن نتمكن من العودة".

وسئل غوارديولا عما إذا كان مانشستر سيتي يستقبل المزيد من الأهداف لأنه أصبح فريقا ذا طابع هجومي أكبر هذا الموسم مع وصول هالاند، فأجاب: "العكس تماما. كلما كنت بعيدا عن مرماك فأنت أكثر أمانا".

وتابع: "أثبتنا ذلك خلال 6 سنوات. تلقينا عددا قليلا من الأهداف عندما لعبنا بهذه الطريقة في طريقنا إلى لقب الدوري. سنقوم بتعديلات، إنه أمر طبيعي في هذه الفترة. لا يمكنك دائما تسجيل 4 أو 5 أهداف للفوز بمباراة على فترة طويلة. يجب أن نكون أفضل".

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري خلف أرسنال، بعد 3 انتصارات وتعادل في أول 4 مباريات.