البيت الأبيض: سنواصل إجراء عمليات جوية وبحرية عبر مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان ظلت ثابتة، وأنها كانت كذلك منذ عقود وعبر الإدارات الأمريكية المختلفة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير فى تصريحات صحفية، أن بلادها ستظل ملتزمة بسياسة "الصين - صين واحدة"، مشيرة إلى أنها أكدت ذلك فى الأسابيع العديدة الماضية.

وتابعت "وفقًا لهذه السياسة، سنواصل الطيران، وسنواصل الإبحار، والعمل حيث يسمح لنا القانون الدولى، بما يتوافق مع التزامنا الطويل الأمد، مرة أخرى، بحرية الملاحة.. ويشمل ذلك إجراء عمليات عبور جوية وبحرية قياسية عبر مضيق تايوان".

وأضافت بيير: "سنستمر، بما يتوافق مع سياسة الصين الواحدة مرة أخرى، فى تعميق علاقاتنا مع تايوان، بما فى ذلك من خلال الاستمرار فى تعزيز علاقتنا الاقتصادية والتجارية.. على سبيل المثال، أصدرنا خارطة طريق طموحة للمفاوضات التجارية مع مبادرة التجارة بين الولايات المتحدة وتايوان للقرن الحادى والعشرين".

واستكملت: "ظللنا وسنواصل إبقاء خطوط الاتصالات مفتوحة مع الصين، وهو ما لدينا خلال الشهرين الماضيين، مثل - منذ أن تولى الرئيس منصبه. وسنواصل دعوة بكين لإعادة فتح تلك القنوات التى أغلقتها.. ليس من أجلنا، ولكن لأن هذا هو ما يطلبه العالم".

وبسؤالها عن مزيد من التفاصيل حول تخطيط إدارة بايدن لمطالبة الكونجرس رسميًا بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة مليار دولار لتايوان، أجابت متحدثة البيت الأبيض قائلة: "ليس لدى أى تفاصيل فى الوقت الحالى، ولكن كما قلنا، سنواصل تنفيذ التزاماتنا بالكامل بموجب قانون العلاقات مع تايوان لدعم الدفاع الذاتى لها".