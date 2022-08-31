نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حااالا.. اعرف الآن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بحد أدنى 50% علمي وادبي من موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق لطلاب الشعبة العلمية والادبية خلال الفترة الماضية خلال مؤتمر رسمي، حيث يقوم بالتسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 كل طالب حصل على الحد الادنى لها، ومن المقرر أن يتم فتح التسجيل خلال أيام من الآن بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، ليتم تسجيل الرغبات بعدها الكترونيا على غرار المراحل الماضية، على أن يستمر التسجيل لمدة 5 أيام وفقا للتوقعات، وسنتعرف على تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2022 خلال هذا المقال.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أكدت مصادر مسئولة أن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للكليات لن تختلف عن العام الماضي بشكلا كبير، حيث أنها من المتوقع أن تكون مرتفعة بشكل طفيف يقدر بنحو 0.5% حتى 1%، على أن تقبل كليتي الأداب والحقوق من 57%، فيما ستقبل كلية التربية من طلاب الشعبة العلمية الحاصلين على 56%.

حد ادنى تنسيق المرحلة الثالثة 2022

فيما سيتم قبول الطلاب الحاصلين على 50% كحد ادنى من طلاب الشعبتين في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ليتم تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني بسهولة في أقل من نصف ساعة، وعلى الطالب ترتيب اولوياته قبل البدء في التسجيل، على أن يتم فحص جميع الطلبات المقدمة بعد غلق باب التسجيل، ليتم ترشيح الطلاب كلً للكلية أو المعهد المناسب له.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة ادبي 2022

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

الفني التجارى بالعريش

تربية رياضية بنات أسوان

تربية موسيقية حلوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية رياضية بنين العريش

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنات الفيوم

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

تربية رياضية بنين مطروح

تربية نوعية موسيقية المنصورة

كليات تنسيق المرحلة الثالثة علمي 2022

مازالت هناك أماكن في عدد من الكليات:

آداب انتساب موجه

تربة نوعية فنية

تربية رياضية بنين

تربية رياضية بنات

تربية موسيقية

تربية

تربية نوعية موسيقية

حقوق

خدمة اجتماعية

حتى الآن لم تعلن وزارة التعليم العالي عن الموعد الرسمي لبدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الذي سيقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 50% في الثانوية العامة من كلا الشعبتين العلمية والادبية، ولكن هناك توقعات تشير إلى أن التسجيل سينطلق مطلع الأسبوع القادم أو الذي يليه بعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالدور الثاني.