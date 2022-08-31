حااالا.. اعرف الآن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بحد أدنى 50% علمي وادبي من موقع التنسيق

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عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق لطلاب الشعبة العلمية والادبية خلال الفترة الماضية خلال مؤتمر رسمي، حيث يقوم بالتسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 كل طالب حصل على الحد الادنى لها، ومن المقرر أن يتم فتح التسجيل خلال أيام من الآن بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، ليتم تسجيل الرغبات بعدها الكترونيا على غرار المراحل الماضية، على أن يستمر التسجيل لمدة 5 أيام وفقا للتوقعات، وسنتعرف على تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2022 خلال هذا المقال.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022
أكدت مصادر مسئولة أن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للكليات لن تختلف عن العام الماضي بشكلا كبير، حيث أنها من المتوقع أن تكون مرتفعة بشكل طفيف يقدر بنحو 0.5% حتى 1%، على أن تقبل كليتي الأداب والحقوق من 57%، فيما ستقبل كلية التربية من طلاب الشعبة العلمية الحاصلين على 56%.
حد ادنى تنسيق المرحلة الثالثة 2022
فيما سيتم قبول الطلاب الحاصلين على 50% كحد ادنى من طلاب الشعبتين في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ليتم تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني بسهولة في أقل من نصف ساعة، وعلى الطالب ترتيب اولوياته قبل البدء في التسجيل، على أن يتم فحص جميع الطلبات المقدمة بعد غلق باب التسجيل، ليتم ترشيح الطلاب كلً للكلية أو المعهد المناسب له.
كليات تنسيق المرحلة الثالثة ادبي 2022
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تربية نوعية موسيقية المنصورة
كليات تنسيق المرحلة الثالثة علمي 2022
مازالت هناك أماكن في عدد من الكليات:
- آداب انتساب موجه
- تربة نوعية فنية
- تربية رياضية بنين
- تربية رياضية بنات
- تربية موسيقية
- تربية
- تربية نوعية موسيقية
- حقوق
- خدمة اجتماعية
حتى الآن لم تعلن وزارة التعليم العالي عن الموعد الرسمي لبدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الذي سيقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 50% في الثانوية العامة من كلا الشعبتين العلمية والادبية، ولكن هناك توقعات تشير إلى أن التسجيل سينطلق مطلع الأسبوع القادم أو الذي يليه بعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالدور الثاني.
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