تأخير موعد إيداع حساب المواطن 58 شهر سبتمبر 2022 بعد التعديلات الجديدة

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عمر شويل - جدة موعد إيداع حساب المواطن 58 شهر سبتمبر 2022، التي ينتظرها المواطن السعودي كل شهر والتي تساعد المواطنين علي مواجهة الأعباء الحياتية ولا سيما في هذه الفترة الأخيرة التي تمر بها البلاد نتيجة ظهور وباء جديد متحول من فيروس كورونا الذي ضرب البلاد منذ مارس العام الماضي، حيث تزداد أهمية صرف حساب المواطن للمستفيدين لذا قمنا بتوضيح موعد نزول حساب المواطن..

موعد إيداع حساب المواطن 58 شهر سبتمبر 2022

عدلت وزارة التنمية الاجتماعية مواعيد صرف دعم حساب المواطن، وجعلتها يوم موحد لصرف الدعم، في نفس الوقت اتاحت تأجيل أو تقديم موعد الصرف المحدد لمدة يوم أو يومين في حالة أن يتصادف الموعد المحدد مع عطلة أو اجازة والمقرر له يوم العاشر من الشهر الميلادي، لذا بعد مراجعة التوقيت الميلادي تلاحظ أن موعد صرف الدفعة الجديدة 58 من حساب المواطن تصادف يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 58

يتساءل الكثيرون من مستفيدي الدعم في المملكة العربية السعودية عن طريقة الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة الجديدة والتي تتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن ثم كتابة رقم الهوية الوطنية والتحقق من الرمز المرئي المكون من حروف وأرقام في النهاية تقوم بالضغط على استعلام فقط لحظات ويتم عرض تفاصيل الدفعة الجديدة لحساب المواطن.

شروط صرف حساب المواطن

حددت الحكومة السعودية بعض الشروط والضوابط اللازمة للإستفادة من دعم حساب المواطن الشهري وكان من ضمن هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون سن المستفدين من برنامج حساب المواطن عن ثمانية عشر عام.

ينبغي أن المستفيدين من الرجال والنساء يحملون الجنسية السعودية.

يجب تواجد المستفيدين في السعودية وعدم مغادرتها أكثر من 90 يوم في العام، وفي حالة مغادرة المملكة أكثر من هذه المدة يجب أن يكون بعذر مثل المرض أو التعليم.

يشترط عدم وجود المستفيدين في السجون أو دور الايواء.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمستفيدين عن عشرون ألف ريال سعودي.

المستفيدين من دعم حساب المواطن

يصرف دعم حساب المواطن محدود أو متوسط الدخل الذي يترواح دخله الشهري ما بين 8699 ريال سعودي إلي 20160 ريال سعودي، كما بصرف إلي الأرامل والمطلقات.

رقم حساب المواطن الجديد

يمكنكم التواصل مع برنامج الدعم حساب المواطن الجديد عن طريق الرقم الموحد 19912 أو عن طريق البوابة الإلكترونية ca gov.sa أو عبر خدمة صوتك مسموع أو خدمة عملاء تويتر او غيرها من مراكز التواصل مع فريق الدعم.

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